Культура

С тайнами старинных писем познакомили в «Михайловском» школьников из Балашихи

Вчера в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» гостили школьники из Балашихи (Московская область). Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, дети и сопровождающие их взрослые побывали на экскурсиях в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское», в музейном комплексе в Бугрово, где для посетителей открыты «Пушкинская деревня» и «Музей-мельница». Кроме того, в одном из выставочных залов в научно-культурном центре Пушкинского заповедника гости взяли урок письма.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«Ребята познакомились с историей письменных принадлежностей, — рассказала методист и педагог, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Тимошина. — Они узнали о том, что в пушкинское время чернила продавались в аптеках, а сам великий поэт предпочитал для работы использовать гусиные перья. Большой интерес у наших гостей вызвали образцы текстов из письмовников конца XIX столетия и переписка родителей Пушкина с их дочерью Ольгой. Завершился музейный урок практическим заданием: написать гусиным или стальным пером письмо родным или друзьям. Интересно, что в итоге многие из этих писем были написаны в стиле XIX века с использованием образцов из старинного письмовника».

В «Михайловском» напомнили, что музейное занятие «Я к вам пишу...», на котором идёт речь о традициях эпистолярного жанра в пушкинское время и о письменных принадлежностях в XIX столетии, для молодых людей от 14 до 22 лет доступно по федеральной программе «Пушкинская карта».