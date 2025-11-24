Культура

Колледж искусств приглашает псковичей на юбилейный концерт

Праздничный концерт, посвящённый 65-летию со дня основания Псковского областного музыкального училища, состоится 28 ноября в 17 часов в концертном зале музыкального отделения колледжа искусств, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.



В программе праздничного концерта будут представлены все направления, по которым сегодня ведётся обучение на музыкальном отделении колледжа искусств: инструментальное исполнительство, теория музыки, хоровое дирижирование, музыкальное искусство эстрады.

Перед зрительской аудиторией выступят: Сводный духовой оркестр колледжа искусств (дирижёр - Вадим Подмогаев), Академический хор колледжа (руководитель - Инна Суровицкая), Сводный симфонический оркестр (дирижёр - Алексей Репников), трио духовых инструментов (руководитель Илья Кричевский).

Специальность «Инструменты народного оркестра» представит трио гусляров, в составе которого примет участие преподаватель колледжа, выпускница класса Вениамина Кричевского Ирина Иванова.

Достижения псковской композиторской школы продемонстрируют выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории, преподаватели колледжа Татьяна Лаптева и Андрей Михайлов.

Лауреат международных конкурсов, органист Денис Маханьков познакомит публику с новым инструментом, обучение игре на котором вот уже несколько лет ведётся в колледже.

Одна из самых молодых специальностей - «Музыкальное искусство эстрады» - будет представлена преподавателями Екатериной Камаловой, Тимофеем Никогосовым (Тимой Бичевским) и ансамблем солистов.

Подтверждением того, что современные студенты держат высокую исполнительскую планку, заданную первыми педагогами и их учениками, станут выступления солистов колледжа, Лауреатов международных конкурсов, обладателей премии «Юные дарования Псковщины», Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», стипендиатов гранта Президента РФ, в числе которых Арсений Зимин (кларнет) и Софья Новосёлова (фортепиано).

В память преподавателей, которые работали в музыкальном училище, будет показан видеоряд «Память поколений!».

В ходе юбилейного вечера состоится церемония награждения преподавателей музыкального отделения почётными грамотами и благодарственными письмами за высокий профессионализм и преданность профессии.

Адрес концертного зала колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, 2.

Вход свободный.