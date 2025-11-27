Жителей Псковской области призывают проголосовать за сетоский этнофестиваль в премии «Признание и влияние»

Традиционный этнофестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» номинирован на премию «Признание и влияние», которую проводит популярное петербургское онлайн-издание «Фонтанка.ру», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».
Фото: музей-заповедник «Изборск»
«Если вы любите и цените "Сетомаа. Семейные встречи", призываем проголосовать за наш тёплый и уютный фестиваль», - обратились представители музея-заповедника к жителям региона.
Отдать свой голос можно по ссылке. Для голосования необходима авторизация.
Голосование на сайте премии будет проходить до 10 декабря.