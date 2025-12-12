Культура

Светлана Мельникова: В детстве нужно набрать любви, тепла и внимания на всю оставшуюся жизнь

Псковский музей-заповедник торжественно открыл обновлённый Детский музейный центр 12 декабря.​ Генеральный директор музея, Заслуженный работник культуры РФ Светлана Мельникова подчеркнула значимость этого события для жителей и детей Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Она отметила, что выбор Дня Конституции для открытия обновлённого центра является «промыслительным», так как «этот день защищает права граждан и формулирует основные ценности общества».

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Светлана Мельникова рассказала, что ранее в составе музея действовал специальный музейно-образовательный отдел, который проводил программы, мероприятия и мастер-классы. В этом году, благодаря федеральной программе «Семья» и поддержке министерства культуры, музей получил значительные средства на модернизацию. «На эти средства музей закупил мультимедийное оборудование, муфельные печи для обжига керамики, ткацкие станки, а также VR-очки и шлемы», - поделилась информацией директор музея и поблагодарила министерство культуры.

Обновлённый центр занимает два пространства. Во Дворе Постникова открылся кинотеатральный зал, где будут проходить ретро-показы фильмов и специальные программы о советском и русском кино. «Кинотеатральный зал, как мне кажется, это очень значимый объект», - сказала Светлана Мельникова.

Здесь также планируют проводить мини-спектакли и приглашать интересных спикеров. «Открыта совершенно замечательная студия для работы с маломобильными группами и детьми с особыми потребностями, они являются полноправными членами нашего общества», - добавила директор музея.

Вторая часть обновлённого центра находится в Палатах у Сокольей башни. «Детство — это период, когда человек должен набрать достаточно любви, тепла и внимания на всю оставшуюся жизнь», - обратила внимание заслуженный работник культуры РФ.

По мнению Светланы Мельниковой, в современном мире, когда дети «погружены в гаджеты и телефоны», радость познавательного общения «нужна как никогда». Она надеется, что музейные встречи займут особое место в воспоминаниях тех детей, которые будут приходить на занятия. По словам директора музея, ребёнка невозможно обмануть, поэтому для того, чтобы дети приходили в музей с радостью, им должно быть интересно. Она упомянула педагогический принцип «обучай, развлекай», вспоминая царевича Петра и Петра I.

Смотрите также В Пскове торжественно открыли обновленный Детский музейный центр. ФОТО

Детский музейный центр будет решать задачи радостного сопровождения обучения и получения знаний. Светлана Мельникова также отметила, что центр нельзя называть только детским, ведь «мы все берем силу из детства», и важно помнить также о подростках и студентах. «Главное — это «генетическая преемственность», когда дети вырастают и приводят своих детей в центр, и эта цепочка, которая обеспечивает психологическое здоровье человека, не должна прерываться», - подчеркнула директор музея.

Кроме того, Светлана Мельникова рассказала, что программу мероприятий центра заранее опубликуют на площадках музея, в мессенджере Telegram и социальной сети «ВКонтакте». «В центре работают девять сотрудников, но поставлена задача привлекать к работе как можно больше специалистов из разных подразделений музея. Это позволит детям узнать тайны сохранения предметов от реставраторов: как восстанавливать бумагу или спасать старинный сарафан, как работать с серебром», - прояснила заслуженный работник культуры РФ.

В ходе церемонии открытия Светлана Мельникова обратилась к юным посетителям: «Вы в таком прекрасном городе родились. Сегодняшний день вы, ребята, запомните на всю жизнь».