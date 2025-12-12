В Пскове торжественно открыли обновленный Детский музейный центр. ФОТО

Псковский музей-заповедник торжественно открыл обновленный Детский музейный центр 12 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящему в национальный проект «Семья». Центр оснастили современным оборудованием и новой мебелью.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова лично возглавила церемонию открытия. Она отметила, что обновление Детского музейного центра является важным событием для музея и его посетителей. Она также подчеркнула, что музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, а обновленный центр предоставляет новые возможности для обучения и творчества в увлекательной и доступной форме. Участие в национальном проекте позволило модернизировать материально-техническую базу музея, благодаря чему увеличится количество культурно-просветительских и образовательных программ.
Обновления коснулись как Двора Постникова, так и Палат у Сокольей башни.
Во Дворе Постникова, в белокаменном зале купеческих палат, теперь располагается кинотеатральный зал. Здесь будут проводиться тематические образовательные кинопоказы для детей и семейные просмотры. Пространство также будет использоваться для музейных спектаклей, обогащая культурную программу центра. В рамках национального проекта было закуплено мультимедийное оборудование, организовано сценическое пространство, а также появились кресла-мешки для просмотра фильмов на улице в теплое время года.
Во Дворе Постникова создали Детскую творческую студию, адаптированную для маломобильных групп населения. В этой студии будут проводиться творческие мастер-классы и интерактивные программы, включая занятия для детей с ограниченными возможностями. Студию оборудовали ИЗО-зоной с мольбертами для рисования и «Археологической полянкой» для юных исследователей.
Преобразования затронули и Палаты у Сокольей башни. В цокольном этаже палат открыли интерактивную экспозицию, которая позволит юным посетителям закрепить знания о жизни псковичей в различные исторические эпохи. Посетители смогут самостоятельно воссоздавать интерьер старинных жилищ с подлинными предметами крестьянской утвари.
В Палатах у Сокольей башни также оборудовали интерактивную зону, посвященную традиционным занятиям предков, таким как земледелие, садоводство, охота, рыболовство, а также ремеслам – гончарному, бондарному и металлообработке. Дети смогут попробовать себя в роли агрономов, исследуя мини-огород с растениями, овощами и фруктами, чтобы определить, какие культуры выращивались на псковской земле. Рядом расположили познавательный стенд с образцами удобрений, ремесленные изделия и археологические находки, связанные с охотой и рыболовством.
Одно из помещений на первом этаже Палат у Сокольей башни занимает выставочный комплекс, рассказывающий о традициях гостеприимства предков. Здесь представлены бытовые предметы конца XIX – начала XX веков: самовары, чайники, посуда и другая кухонная утварь.
Благодаря национальному проекту обновилась и Музейная мастерская. На стенах мастерской появился яркий рисунок, иллюстрирующий традиционные ремесла по мотивам предметов из фондов псковского музея. Закупили новое оборудование, технику, мебель. Теперь музей имеет муфельные печи, ткацкие станки, 3D принтер, VR-очки и шлемы. Новшества расширят перечень мастер-классов традиционной тематики, предлагаемых музеем. Посетители смогут научиться ткачеству, работать с глиной, а также погрузиться в процесс кузнечного ремесла с помощью виртуальной реальности. С помощью нового 3D можно будет печатать необходимый реквизит для мастер-классов. В Музейной мастерской также появилось оборудование для маломобильных юных посетителей, в том числе специализированные парты.
На торжественном открытии Детского музейного центра для гостей проводят концерт детских творческих коллективов. Посетители смогут совершить ознакомительную экскурсию по новому пространству центра и принять участие в мастер-классах, где семьи с детьми первыми испытают новое оборудование.
Мероприятие проходит в Палатах у Сокольей башни по адресу: Комсомольский переулок, дом 7.