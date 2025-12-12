Культура

В Пскове торжественно открыли обновленный Детский музейный центр. ФОТО

Псковский музей-заповедник торжественно открыл обновленный Детский музейный центр 12 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.​ ​Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящему в национальный проект «Семья». ​Центр оснастили современным оборудованием и новой мебелью.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова лично возглавила церемонию открытия. Она отметила, что обновление Детского музейного центра является важным событием для музея и его посетителей. ​Она также подчеркнула, что музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, а обновленный центр предоставляет новые возможности для обучения и творчества в увлекательной и доступной форме. ​Участие в национальном проекте позволило модернизировать материально-техническую базу музея, благодаря чему увеличится количество культурно-просветительских и образовательных программ.

​Обновления коснулись как Двора Постникова, так и Палат у Сокольей башни.

​Во Дворе Постникова, в белокаменном зале купеческих палат, теперь располагается кинотеатральный зал. ​Здесь будут проводиться тематические образовательные кинопоказы для детей и семейные просмотры. ​Пространство также будет использоваться для музейных спектаклей, обогащая культурную программу центра. ​В рамках национального проекта было закуплено мультимедийное оборудование, организовано сценическое пространство, а также появились кресла-мешки для просмотра фильмов на улице в теплое время года.

​Во Дворе Постникова создали Детскую творческую студию, адаптированную для маломобильных групп населения. ​В этой студии будут проводиться творческие мастер-классы и интерактивные программы, включая занятия для детей с ограниченными возможностями. ​Студию оборудовали ИЗО-зоной с мольбертами для рисования и «Археологической полянкой» для юных исследователей.

​Преобразования затронули и Палаты у Сокольей башни. ​В цокольном этаже палат открыли интерактивную экспозицию, которая позволит юным посетителям закрепить знания о жизни псковичей в различные исторические эпохи. ​Посетители смогут самостоятельно воссоздавать интерьер старинных жилищ с подлинными предметами крестьянской утвари.

​В Палатах у Сокольей башни также оборудовали интерактивную зону, посвященную традиционным занятиям предков, таким как земледелие, садоводство, охота, рыболовство, а также ремеслам – гончарному, бондарному и металлообработке. ​Дети смогут попробовать себя в роли агрономов, исследуя мини-огород с растениями, овощами и фруктами, чтобы определить, какие культуры выращивались на псковской земле. ​Рядом расположили познавательный стенд с образцами удобрений, ремесленные изделия и археологические находки, связанные с охотой и рыболовством.

​Одно из помещений на первом этаже Палат у Сокольей башни занимает выставочный комплекс, рассказывающий о традициях гостеприимства предков. ​Здесь представлены бытовые предметы конца XIX – начала XX веков: самовары, чайники, посуда и другая кухонная утварь.

​Благодаря национальному проекту обновилась и Музейная мастерская. ​На стенах мастерской появился яркий рисунок, иллюстрирующий традиционные ремесла по мотивам предметов из фондов псковского музея. Закупили новое оборудование, технику, мебель. Теперь музей имеет муфельные печи, ткацкие станки, 3D принтер, VR-очки и шлемы. ​Новшества расширят перечень мастер-классов традиционной тематики, предлагаемых музеем. ​Посетители смогут научиться ткачеству, работать с глиной, а также погрузиться в процесс кузнечного ремесла с помощью виртуальной реальности. ​С помощью нового 3D можно будет печатать необходимый реквизит для мастер-классов. ​В Музейной мастерской также появилось оборудование для маломобильных юных посетителей, в том числе специализированные парты.

На торжественном открытии Детского музейного центра для гостей проводят концерт детских творческих коллективов. ​Посетители смогут совершить ознакомительную экскурсию по новому пространству центра и принять участие в мастер-классах, где семьи с детьми первыми испытают новое оборудование.

​Мероприятие проходит в Палатах у Сокольей башни по адресу: Комсомольский переулок, дом 7.