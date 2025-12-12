Псковcкая обл.
Культура

Профильным специалистам представили публикацию о составе документального и научного архива «Михайловского»

13.12.2025 15:49|ПсковКомментариев: 0

Статья старшего научного сотрудника Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» опубликована в сборнике, который увидел свет силами Российского этнографического музея.

В коллаже использована репродукция графического листа Анатолия Шаковца «Стол Александра Сергеевича Пушкина в Михайловском» из фондов музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», сборник был издан по итогам первого научно-практического семинара «Музейные архивы: история и современность», приуроченного к 90-летию РЭМ.

Публикация Татьяны Ивановой посвящена истории комплектования и современному состоянию научного архива музея-заповедника «Михайловское». Архивный отдел музея сравнительно молодой: он был выделен из состава документального фонда «Михайловского» только в 1995 году. На сегодняшний день он включает порядка 8 000 единиц хранения на бумажных и электронных носителях, в том числе богатую фонотеку.

«В 1999 году, — рассказала Татьяна Иванова, — было решено формировать в научном архиве личные фонды сотрудников Пушкинского заповедника, а также деятелей литературы и искусства, имевших отношение к Пушкинскому заповеднику. На сегодняшний день в научном архиве «Михайловского» хранятся пять таких фондов. Первый из них содержит материалы личного архива Семёна Степановича Гейченко, директора Пушкинского заповедника в 1945—1993 годы: его переписку, в том числе, письма к известному художнику-графику Василию Михайловичу Звонцову. Другой фонд — личный архив Валентина Яковлевича Курбатова, известного псковского писателя и литературоведа: материалы к изданиям его произведений, переписка, материалы выступлений на Пушкинских праздниках поэзии, записные книжки разных лет, подорожники с автографами».

Ещё три личных архива — это коллекции документов, касающихся деятельности известного ленинградского литературоведа, текстолога и редактора, сотрудницы Института русской литературы (Пушкинского Дома) Людмилы Назаровой, помимо прочего работавшей сезонным экскурсоводом в Пушкинском заповеднике с 1936 года, а также архивы двух писателей — историка, исследователя англо-американской музыки Валерия Писигина и геолога, общественного деятеля Сергея Сокурова.

В «Михайловском» особо отметили, что статья Татьяны Ивановой будет чрезвычайно полезна музейным работникам, архивистам, историкам, другим специалистам: она содержит описания документальных массивов, хранящихся сегодня как в основном фонде Пушкинского заповедника, так и в его научном архиве. Равно полезен коллегам будет и весь сборник, который доступен для свободного скачивания в Интернете, отметили в учреждении.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
