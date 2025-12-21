Культура

Назад в Новый год: квест с «Машиной времени» разработали в «Михайловском»

Новую квест-игру «Новогодняя машина времени: путешествие сквозь эпохи и пространство» готовят к новогодним каникулам в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Лада Репина. Зимняя канавка (2010). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, впервые игра пройдёт сразу в нескольких выставочных залах музейного научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

«Участники полуторачасовой программы, — рассказала один из авторов проекта, руководитель службы просветительной и выставочной работы Пушкинского заповедника Алёна Бойцова, — смогут заглянуть в прошлое. Они увидят, как отмечали Новый год в конце XIX века, побывают “на ёлке“ в СССР и даже смогут окунуться в мир авангардных праздников, когда традиционное праздничное дерево в прямом смысле этого слова оказывается вверх ногами, потому как закреплено на потолке. Каждый выставочный зал станет частью захватывающего приключения, наполненного историческими загадками, интерактивными заданиями и яркими фотозонами. Иллюминация и специальный реквизит прилагаются».

Потенциальных участников программы в «Михайловском» попросили учесть, что дети младше 12 лет смогут отправиться в путешествие на музейной «Машине времени» только вместе со взрослыми.

Подробнее об этом квесте и о других событиях праздничной афиши Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» можно узнать на его официальном сайте. Программа нынешнего года очень разнообразна и обширна — всего более 12 событий и почти 70 сеансов. В дни новогодних и рождественских каникул гости Святогорья смогут посетить фольклорные программы, детские спектакли, камерные усадебные концерты, мастер-классы, арт-экскурсии, выставки, и многое другое. Практически всё это — премьеры, подготовленные специально к нынешним праздникам.