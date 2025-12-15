Культура

Ода зиме: в дни рождественских каникул «Михайловское» приглашает на камерные музыкальные вечера

Два интересных концерта включил в свою новогоднюю афишу новогодних и рождественских праздников Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, оба вечера напомнят гостям о традициях камерного домашнего музицирования в русских дворянских усадьбах пушкинского времени. Они станут своего рода продолжением цикла популярных тригорских «Летних вечеров в русской усадьбе», получив, впрочем, все радостные приметы и обычаи новогодних и рождественских торжеств.

На картине Владимира Кранца (1978, из фондов Пушкинского заповедника) — господский дом в «Тригорском», где и будут проходить «Рождественские вечера в русской усадьбе»

Первая по времени из этих встреч — концерт «...И фортепьяно вечерком». В нём прозвучат романсы на стихи А. С. Пушкина — вокальные миниатюры русских и зарубежных композиторов: от классиков Глинки и Грига до скромных любителей, среди которых Михаил Яковлев, однокашник Пушкина, в музыке — талантливейший дилетант, но по жизни — тайный советник, сенатор Российской империи. В «инструментальной составляющей» программы — фортепианные пьесы Моцарта и Чайковского. К гостям господского дома в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское» выйдут псковские музыканты — лауреат международных конкурсов Эдуард Банько (тенор) и Иван Колбашов (фортепиано).

Назначен концерт на 4 января. Начнут его в 16.00.

Ещё один камерный вечер, там же — в «Зелёной зале» тригорского дома — настоящая «Ода зиме». Популярные отечественные и зарубежные романсы и арии из опер XIX—XX веков исполнят лауреаты международных конкурсов Марина Мариненко (сопрано), Ольга Полякова (меццо-сопрано) и Валерия Дунюшкина (фортепиано). На этот вечер гостей приглашают 8 января, и тоже к 16.00.

С полной программой, которую Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» предлагает своим гостям в дни зимних каникул, можно познакомиться на официальном сайте учреждения. В музее подчеркнули, что праздничная афиша всегда верстается так, чтобы в неё вошли события, интересные людям разного возраста, с разными увлечениями, и с разной общекультурной подготовкой. Так, в новогодние и рождественские праздники посетители Пушкинского заповедника смогут побывать не только на концертах, но и на детском спектакле-сказке, на новых фольклорных программах и играх-квестах, разработанных специально к нынешним праздникам, на многочисленных «приуроченных к календарю» мастер-классах, экскурсионных интерактивах, вновь развёрнутых выставках — всего более 12 названий и почти 70 сеансов.

В музее уточнили, что большая праздничная программа к Новому году и Рождеству Христову распланирована на период с 27 декабря текущего и до 11 января наступающего года включительно.