Псковичей приглашают на тематическую экскурсию к юбилею Фан-дер-Флита

В Картинной галерее Псковского музея-заповедника 27 декабря состоится тематическая экскурсия, посвященная благотворителю, меценату, государственному чиновнику, члену Псковского археологического общества и земскому деятелю Николаю Фан-дер-Флиту (1840-1896, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото: Псковский музей-заповедник
Картинная галерея Псковского музея-заповедника располагается в здании Художественно-промышленной школы, которая была построена на средства, завещанные для этой цели благотворителем.
На экскурсии можно будет узнать о личности и судьбе Николая Фан-дер-Флита, о художественно-промышленной школе его имени, о мемориальных вещах: картине И. К. Айвазовского «Лунная ночь в Крыму», подаренной меценатом Пскову и керамической вазе, изготовленной в мастерской школы, о художниках, которые в детстве здесь учились.
Участники экскурсии пройдут по залам и этажам здания Художественно-промышленной школы, познакомятся с ее архитектурными особенностями и картинами русских художников XVIII-XX веков, которые представлены в галерее. Экскурсию проведет Мария Проценко, хранитель экспозиции.
В конце экскурсии каждый участник получит памятную открытку.
Мероприятие пройдет 27 декабря в 11:30 в Картинной галерее (улица Некрасова, дом 7). Подробности можно узнать по телефону: +78112331603.