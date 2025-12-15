Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
РКО и эквайринг в ПСБ
ESG-активность на Некрасова
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Почему такие желтые?
Господин Рейтингомер
в «СтругановЪ»
Тридцать мастеров и одна ёлка
До нового года не трогать!
Новогодний корпоратив
Работа в «Россети Северо-Запад»
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
ПЛН-25: Вихри двадцатых
 
 
 
ещё Культура 15.12.2025 17:090 Псковские археологи подвели итоги сезона: от каменной иконки до фальшивой монеты Петра I 17.12.2025 15:280 Псковский музей готовится представить выставку Плюшкина к своему 150-летию 17.12.2025 14:330 Светлана Мельникова рассказала о вкладе Николая Фан-дер-Флита в развитие культуры и меценатства 17.12.2025 12:560 Псковский музей присоединится к всероссийской акции для детей и родителей 17.12.2025 12:430 Псковские археологи завершили полевой сезон находкой глиняной свистульки 17.12.2025 12:220 Ода зиме: в дни рождественских каникул «Михайловское» приглашает на камерные музыкальные вечера
 
 
 
Самое популярное 11.12.2025 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 10.12.2025 12:441 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 11.12.2025 12:564 Нету интернету 15.12.2025 18:020 Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте 10.12.2025 15:210 Утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров в городах Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Светлана Мельникова рассказала о вкладе Николая Фан-дер-Флита в развитие культуры и меценатства

17.12.2025 14:33|ПсковКомментариев: 0

Разговор о юбилеях Псковского музея-заповедника начался с воспоминаний о финансисте Николае Фан-дер-Флите, чье 185-летие отмечали в этом году, и исторической значимости его вклада в развитие культуры и меценатства. В эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) ведущий Олег Добрынин и генеральный директор псковского музея Светлана Мельникова подробно обсудили историю и личность псковского помещика. 

Николай Фан-дер-Флит был столичным финансистом, псковским помещиком, земским деятелем и благотворителем, благодаря которому Псковский музей-заповедник получил здание для Картинной галереи​. ​В дореволюционном музее находились портреты и бюсты супругов Фан-дер-Флитов, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

​Светлана Мельникова рассказала, что современники считали Николая Фан-дер-Флита редчайшим человеком. ​Она подчеркнула: «Чем больше я знакомилась с материалами о его жизни, тем больше удивлялась и потрясалась». ​Гостья студии отметила, что Николай Фан-дер-Флит прожил менее 60 лет, но успел поучаствовать во многих делах и «оставить много добра». ​Его имя звучало во Владимире в конце XIX века. ​

По словам директора псковского музея, ​Николай Фан-дер-Флит завещал проценты с капитала на различные благотворительные цели. ​Многие школы и лечебные учреждения носили его имя. ​Он блестяще закончил знаменитый Царскосельский лицей и Петербургский университет с золотой медалью, как и его отец. ​У него было большое будущее в министерстве финансов, где он дошел до звания генерал-лейтенанта.

Светлана Мельникова акцентировала, что Фан-дер-Флит бросил карьеру, чтобы заниматься земской деятельностью. Деятель купил имение, чтобы получить право входить в состав земства, так как человек без земли не имел такого права. Фан-дер-Флит развернул экономическую, благотворительную и просветительскую деятельность, которая поглотила его настолько, что он подал прошение об отставке, несмотря на значительные доходы, которые тратил на благотворительность. Уважаемый чиновник честно выполнял свои земские обязанности в течение 28 лет.

​Широта его интересов поражает, как отметила Светлана Мельникова. После непродолжительной отставки его попросили вернуться, и он возглавил Российское общество пароходной и торговой компании. ​«Он проявил себя настолько хорошо, что ему подарили работу Айвазовского, которая сейчас находится в Картинной галерее. ​Фан-дер-Флит был знаком с Айвазовским, посетил выставку Айвазовского и Келлера, восхищаясь первым и разочаровываясь вторым. ​Именно Айвазовский написал портрет двоюродного брата Фан-дер-Флита, известного путешественника Михаила Лазарева, который открыл Антарктиду», - рассказала директор псковского музея. Она добавила, что ей «приятно от факта, что Михаил Лазарев - ​сын владимирского генерал-губернатора».

​Основной почвой для общения Михаила Лазарева и Николая Фан-дер-Флита была музыка. ​Они музицировали и ходили на концерты музыканта Антона Рубинштейна. Николай Фан-дер-Флит играл на виолончели. ​Светлана Мельникова отметила, что его родство простирается даже до писателя Толстого, его мать дружила с Сухотиным, пасынком дочери Льва Толстого Татьяны. ​Она назвала его «такой глыбой русской истории, такой невероятной фигурой».

​Светлана Мельникова также поделилась: «Меня, как человека, потрясает, что Фан-дер-Флит жертвовал деньги на больницы, на приюты, на дома, где учили детей учителей». ​Директор музея сообщила, что земский деятель и благотворитель создал экономические структуры — судные кассы, которые позволяли крестьянам получать деньги и покупать земли. ​Заслуженный работник культуры РФ охарактеризовала его как «блестящего финансиста».

Светлана ​Мельникова с грустью отметила: «К сожалению, этот человек оказался подзабытым». ​Она поделилась мнением: «Если мы поспрашиваем людей о Фан-дер-Флите, то не получим вразумительных ясных ответов». ​Директор псковского музея подчеркнула, что Николай Фан-дер-Флит «никогда не беспокоился о пиаре, очень часто жертвуя солидные суммы, он делал это анонимно». ​Она задалась вопросом: « Что это? Порода человеческая? Глубокая воцерковленность? Понимание бренной жизни на земле и важности того, какой ты путь оставишь? Наверное, всё вместе».

​Жена псковского помещика получила огромное состояние, так как Николай Фан-дер-Флит завещал ей все, полностью доверяя супруге. «Он был убежден, что Елизавета Карловна просто так деньги не потратит», - уточнила Светлана Мельникова. ​

Когда музей искал помещение, она купила здание завода и предложила его военно-финансовому ведомству в обмен на Поганкины палаты для музея. ​Поганкины палаты тогда оценили в 100 тысяч рублей. ​После обращения главы Псковского археологического общества к Николаю второму, он дал распоряжение, и жена Николая Фан-дер-Флита пожертвовала 20 тысяч рублей на приведение здания в порядок. ​

Кабинет, где проходили заседания археологического общества и который выходит на улицу Некрасова и музейный переулок, назвали «кабинетом Фан-дер-Флита». ​Светлана Мельникова также добавила, что Николай Фан-дер-Флит очень любил книги. ​Работая в министерстве финансов, он привел в порядок библиотеку, где впоследствии проводились интересные встречи и вечера для сотрудников.

Пресс-портрет
Мельникова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Псковского музея-заповедника
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?
В опросе приняло участие 134 человека
17.12.2025, 15:370 «Тайна сибирского старца»: в Пскове состоится премьера «документалки» о Фёдоре Томском 17.12.2025, 15:330 Александр Братчиков: Псковские коммунисты и «яблочники» воздержатся от голосования за бюджет‑2026 17.12.2025, 15:280 Псковский музей готовится представить выставку о Плюшкине к своему 150-летию 17.12.2025, 15:180 Ролик псковского УМВД получил награду Международного фестиваля полицейского кино
17.12.2025, 15:150 Порядка 860 населенных пунктов с одноименными названиями насчитали в Псковской области 17.12.2025, 15:110 Александр Козловский снял шар с мечтой юной псковички с «Ёлки желаний» в Госдуме 17.12.2025, 15:050 Как заботиться о здоровье в холодное время года, рассказали псковские врачи 17.12.2025, 15:030 РКН сообщил о готовности Roblox выполнить требования для разблокировки
17.12.2025, 14:540 Начинается видеотрансляция пресс-конференции об итогах нацпроектов в сфере здравоохранения 17.12.2025, 14:520 Александр Братчиков озвучил ключевые параметры регионального бюджета на 2026 год 17.12.2025, 14:460 Изменения планируют внести в Избирательный кодекс Псковской области 17.12.2025, 14:390 Скидка 10% на плавленые сыры «Пушкиногорья» будет действовать неделю
17.12.2025, 14:370 Росгвардейцы задержали в псковском магазине похитителя алкоголя 17.12.2025, 14:330 Светлана Мельникова рассказала о вкладе Николая Фан-дер-Флита в развитие культуры и меценатства 17.12.2025, 14:240 Уплатить страховые взносы псковские ИП должны не позднее 29 декабря 17.12.2025, 14:180 К расходной части бюджета приходится подходить очень аккуратно – Александр Братчиков
17.12.2025, 13:580 Великолучанку задержали за попытку украсть из магазина 8 плиток шоколада 17.12.2025, 13:530 Проваливших экзамены псковичей зачислят на профподготовку по итогам 8 классов 17.12.2025, 13:450 Еще два учебных заведения Пскова закрылись на карантин 17.12.2025, 13:280 Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов на остановках общественного транспорта
17.12.2025, 13:270 Свыше 2000 ДТП с материальным ущербом зарегистрировано на дорогах Пскова с начала года 17.12.2025, 13:141 Социальные выплаты планируют увеличить на 4% в Псковской области 17.12.2025, 13:100 Итоги нацпроектов в сфере здравоохранения подведет Марина Гаращенко в пресс-центре ПЛН 17.12.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым
17.12.2025, 13:010 Горящие даты новогодних корпоративов в ресторане «СтругановЪ» 17.12.2025, 13:000 Обновление порядка обеспечения жильем сирот поддержал соцкомитет Собрания  17.12.2025, 12:560 Псковский музей присоединится к всероссийской акции для детей и родителей 17.12.2025, 12:501 Только в 6 из 10 компаний Пскова пройдут новогодние корпоративы — опрос
17.12.2025, 12:490 Бюджет псковского фонда ОМС рассмотрел соцкомитет областного Собрания 17.12.2025, 12:430 Трижды проваливший экзамен по вождению москвич напал на инструктора с ножом 17.12.2025, 12:430 Псковские археологи завершили полевой сезон находкой глиняной свистульки 17.12.2025, 12:360 Принять областной бюджет на 2026 год с обновлёнными параметрами рекомендовал профильный комитет Собрания
17.12.2025, 12:360 Минпромторг предложил распространить маркировку на презервативы и филлеры 17.12.2025, 12:220 Ода зиме: в дни рождественских каникул «Михайловское» приглашает на камерные музыкальные вечера 17.12.2025, 12:200 В лаборатории «Титан-Полимера» ввели в эксплуатацию новое аналитическое оборудование 17.12.2025, 12:190 В Пскове открыли мемориальную доску в честь железнодорожника и воина Михаила Леднева
17.12.2025, 12:090 Появилось видео задержания 21-летней великолучанки за попытку диверсии 17.12.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой 17.12.2025, 11:590 Забор на берегу озера Велино в Гдовском округе снесли по требованию прокуратуры 17.12.2025, 11:440 «Дом Советов» с Александром Братчиковым: Каким будет бюджет региона на 2026 год?
17.12.2025, 11:430 «Псковским тепловым сетям» пришлось применять экстренные меры по устранению аварий 17.12.2025, 11:350 МТС укрепила лидерство на рынке pLTE в 2025 году 17.12.2025, 11:230 Квартира горела на улице Звездной в Пскове 17.12.2025, 11:220 Не сдавшие ОГЭ псковские школьники смогут пройти профподготовку
17.12.2025, 11:200 Пыталовский суд начал рассматривать дело о покушении на сбыт наркотиков в Латвию 17.12.2025, 11:120 Четырех человек эвакуировали при возгорании мусора в Острове 17.12.2025, 11:110 Меры сокращения очереди на квартиры для детей-сирот обсудили в Собрании 17.12.2025, 11:060 За попытку диверсии 21-летняя великолучанка заключена под стражу
17.12.2025, 11:050 Пенсионерка скончалась при возгорании бани в великолукской деревне Малахово 17.12.2025, 11:030 В Пскове водитель Mitsubishi сбил велосипедиста 17.12.2025, 11:020 Женщина погибла при пожаре в Печорах из-за неосторожного курения 17.12.2025, 10:590 Освещение на двух пешеходных переходах появилось в Пыталово после суда
17.12.2025, 10:560 Автомобиль Great Wall горел в Пскове 17.12.2025, 10:550 Государственные и региональные награды вручил губернатор жителям Псковской области 17.12.2025, 10:520 Изменения в бюджет текущего года поддержал профильный комитет Собрания 17.12.2025, 10:470 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом жителей новгородского поселка Хвойная
17.12.2025, 10:420 Светлана Мельникова расскажет о музейных итогах в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM 17.12.2025, 10:351 Победителей конкурса «Лучший медицинский работник» наградил псковский губернатор 17.12.2025, 10:290 Доходы бюджета Псковской области увеличились ко второму чтению законопроекта 17.12.2025, 10:230 Выезд в округ Евгения Васильева: активность ТОС, удобные дорожки и да будет свет
17.12.2025, 10:210 Уроженца Павлодара со шрамами на теле разыскивают в Псковской области 17.12.2025, 10:020 Пожарный из Великих Лук стал участником экстремального телепроекта 17.12.2025, 09:500 Юрист рассказала, кому в Псковской области положена 13-я зарплата 17.12.2025, 09:370 Под контролем приставов в Пскове демонтировали незаконную пристройку к квартире
17.12.2025, 09:300 Средний доход курьеров в России ежегодно растет на 15% — исследование 17.12.2025, 09:150 В ГД предложили усилить контроль за повышением цен перед Новым годом 17.12.2025, 09:000 Истории изборских богаделен раскрыли в музее-заповеднике 17.12.2025, 08:400 Алиментщице из Локнянского округа назначили полгода исправительных работ за многократное уклонение от выплат
17.12.2025, 08:200 В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет 17.12.2025, 08:000 У псковичей остался последний день для участия в новогодней акции «С-фитнес» 17.12.2025, 07:300 Каждое второе предприятие общепита в России уходит от проверок качества еды 17.12.2025, 07:001 День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России празднуют 17 декабря
16.12.2025, 22:084 В Пскове нашли еще 23 не вписывающихся в правила вывески 16.12.2025, 22:000 Россия ищет пути преодоления кадрового дефицита 16.12.2025, 21:540 В Псковской области проводят плановую переконсервацию приборов радиационного контроля 16.12.2025, 21:401 В Роспатенте зарегистрирован новый региональный бренд - «Псковская улитка»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru