Культура

Светлана Мельникова рассказала о вкладе Николая Фан-дер-Флита в развитие культуры и меценатства

Разговор о юбилеях Псковского музея-заповедника начался с воспоминаний о финансисте Николае Фан-дер-Флите, чье 185-летие отмечали в этом году, и исторической значимости его вклада в развитие культуры и меценатства. В эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) ведущий Олег Добрынин и генеральный директор псковского музея Светлана Мельникова подробно обсудили историю и личность псковского помещика.

Николай Фан-дер-Флит был столичным финансистом, псковским помещиком, земским деятелем и благотворителем, благодаря которому Псковский музей-заповедник получил здание для Картинной галереи​. ​В дореволюционном музее находились портреты и бюсты супругов Фан-дер-Флитов, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

​Светлана Мельникова рассказала, что современники считали Николая Фан-дер-Флита редчайшим человеком. ​Она подчеркнула: «Чем больше я знакомилась с материалами о его жизни, тем больше удивлялась и потрясалась». ​Гостья студии отметила, что Николай Фан-дер-Флит прожил менее 60 лет, но успел поучаствовать во многих делах и «оставить много добра». ​Его имя звучало во Владимире в конце XIX века. ​

По словам директора псковского музея, ​Николай Фан-дер-Флит завещал проценты с капитала на различные благотворительные цели. ​Многие школы и лечебные учреждения носили его имя. ​Он блестяще закончил знаменитый Царскосельский лицей и Петербургский университет с золотой медалью, как и его отец. ​У него было большое будущее в министерстве финансов, где он дошел до звания генерал-лейтенанта.

Светлана Мельникова акцентировала, что Фан-дер-Флит бросил карьеру, чтобы заниматься земской деятельностью. Деятель купил имение, чтобы получить право входить в состав земства, так как человек без земли не имел такого права. Фан-дер-Флит развернул экономическую, благотворительную и просветительскую деятельность, которая поглотила его настолько, что он подал прошение об отставке, несмотря на значительные доходы, которые тратил на благотворительность. Уважаемый чиновник честно выполнял свои земские обязанности в течение 28 лет.

​Широта его интересов поражает, как отметила Светлана Мельникова. После непродолжительной отставки его попросили вернуться, и он возглавил Российское общество пароходной и торговой компании. ​«Он проявил себя настолько хорошо, что ему подарили работу Айвазовского, которая сейчас находится в Картинной галерее. ​Фан-дер-Флит был знаком с Айвазовским, посетил выставку Айвазовского и Келлера, восхищаясь первым и разочаровываясь вторым. ​Именно Айвазовский написал портрет двоюродного брата Фан-дер-Флита, известного путешественника Михаила Лазарева, который открыл Антарктиду», - рассказала директор псковского музея. Она добавила, что ей «приятно от факта, что Михаил Лазарев - ​сын владимирского генерал-губернатора».

​Основной почвой для общения Михаила Лазарева и Николая Фан-дер-Флита была музыка. ​Они музицировали и ходили на концерты музыканта Антона Рубинштейна. Николай Фан-дер-Флит играл на виолончели. ​Светлана Мельникова отметила, что его родство простирается даже до писателя Толстого, его мать дружила с Сухотиным, пасынком дочери Льва Толстого Татьяны. ​Она назвала его «такой глыбой русской истории, такой невероятной фигурой».

​Светлана Мельникова также поделилась: «Меня, как человека, потрясает, что Фан-дер-Флит жертвовал деньги на больницы, на приюты, на дома, где учили детей учителей». ​Директор музея сообщила, что земский деятель и благотворитель создал экономические структуры — судные кассы, которые позволяли крестьянам получать деньги и покупать земли. ​Заслуженный работник культуры РФ охарактеризовала его как «блестящего финансиста».

Светлана ​Мельникова с грустью отметила: «К сожалению, этот человек оказался подзабытым». ​Она поделилась мнением: «Если мы поспрашиваем людей о Фан-дер-Флите, то не получим вразумительных ясных ответов». ​Директор псковского музея подчеркнула, что Николай Фан-дер-Флит «никогда не беспокоился о пиаре, очень часто жертвуя солидные суммы, он делал это анонимно». ​Она задалась вопросом: « Что это? Порода человеческая? Глубокая воцерковленность? Понимание бренной жизни на земле и важности того, какой ты путь оставишь? Наверное, всё вместе».

​Жена псковского помещика получила огромное состояние, так как Николай Фан-дер-Флит завещал ей все, полностью доверяя супруге. «Он был убежден, что Елизавета Карловна просто так деньги не потратит», - уточнила Светлана Мельникова. ​

Когда музей искал помещение, она купила здание завода и предложила его военно-финансовому ведомству в обмен на Поганкины палаты для музея. ​Поганкины палаты тогда оценили в 100 тысяч рублей. ​После обращения главы Псковского археологического общества к Николаю второму, он дал распоряжение, и жена Николая Фан-дер-Флита пожертвовала 20 тысяч рублей на приведение здания в порядок. ​

Кабинет, где проходили заседания археологического общества и который выходит на улицу Некрасова и музейный переулок, назвали «кабинетом Фан-дер-Флита». ​Светлана Мельникова также добавила, что Николай Фан-дер-Флит очень любил книги. ​Работая в министерстве финансов, он привел в порядок библиотеку, где впоследствии проводились интересные встречи и вечера для сотрудников.