На сцене БКЗ псковской филармонии пройдёт сольный концерт Елены Фединой

7 февраля на сцене БКЗ филармонии пройдёт сольный концерт Елены Фединой, сообщили Псковской Ленте Новостей в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Артистка отметит своё творческое 25-летие исполнением любимых народных песен и композиций советских авторов: Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, Виктора Гина и Александра Морозова, Роберта Рождественского, Маргариты Агашиной, Григория Пономаренко, Юлия Кима.

Для поклонников Елена приготовила подарок — презентацию своего нового сольного альбома «Аромат одиночества» и премьеры песен композитора Андрея Евстафьева.

Особые гости вечера — Ансамбль русской музыки «Псков», группа «СамоРезы» и музыкант Вячеслав Галковский (саксофон).