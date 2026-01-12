На нескольких объектах псковского музея 12 января объявлен выходной день

Псковский музей-заповедник напоминает, что 12 января на нескольких объектах выходной день.
Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Сегодня для посещения закрыты следующие объекты:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
- Музей истории города Печоры;
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей баши(Дом Ксендза).
Однако желающие могут посетить Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки, Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла» и Покровскую башню.