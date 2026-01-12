На нескольких объектах псковского музея 12 января объявлен выходной день

Псковский музей-заповедник напоминает, что 12 января на нескольких объектах выходной день.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сегодня для посещения закрыты следующие объекты:

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

Музей-квартира В.И. Ленина;

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М.П. Мусоргского;

Музей-усадьба С.В. Ковалевской;

Музей истории города Печоры;

Двор Постникова;

Палаты у Сокольей баши(Дом Ксендза).

Однако желающие могут посетить Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки, Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла» и Покровскую башню.