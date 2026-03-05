 
Культура

В «Михайловском» выпустили карманные календари к дню памяти Валентина Курбатова

Шесть видов карманных календариков на 2026 год выпустил Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» к дню памяти Валентина Курбатова — известного российского писателя, литературного критика и публициста, давнего друга музея. Как сообщает служба информации Пушкинского заповедника, для календарей использованы портреты писателя, выполненные в разные годы фоторепортёром Юрием Белинским и директором «Михайловского» Георгием Василевичем.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Часть тиража музей передал в кабинет В.Я. Курбатова, работающий при Псковской областной универсальной научной библиотеке, которая сейчас носит имя писателя. Первыми, кто получил памятные карточки в подарок, стали участники Всероссийской научно-практической конференции «Валентин Яковлевич Курбатов. С Россией в сердце». Она состоялась в библиотеке сегодня, 5 марта, в рамках III Курбатовских дней в Псковской области.

