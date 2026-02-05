Художников из Псковской области пригласили на «Вернисаж Победы»

Жителей Псковской области пригласили к участию в III Международном открытом конкурсе «Вернисаж Победы». Творческое состязание для профессиональных художников приурочили к Году единства народов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Музея Победы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

«В этом году темой традиционного творческого конкурса музея на Поклонной горе станет «Победа в единстве». Через искусство – живопись, графику и скульптуру, художникам предлагается создать произведения, демонстрирующие единство нации, ценность общей истории, силу духа всех народов и национальностей нашего государства и их вклад в Победу в Великой Отечественной войне», - отметили в Музее Победы.

Участниками конкурса могут стать профессиональные художники и студенты российских художественных высших учебных заведений и училищ. Творческое состязание проводится в трех номинациях: живопись, графика, скульптура. Работы можно выполнить в любой технике и формате. Экспертное жюри будет оценивать художественный уровень, оригинальность идеи, техническое мастерство и соответствие теме.

По итогам конкурса ко Дню Победы в музее на Поклонной горе в Москве пройдет масштабная художественная выставка, где представят лучшие работы художников и скульпторов.

Работы принимаются до 31 марта текущего года в цифровом формате.