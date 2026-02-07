 
Культура

В Пскове проходит концерт к 25-летию творческой деятельности Елены Фединой

Праздничный концерт, посвящённый 25-летию творческой деятельности певицы Елены Фединой, проходит сегодня в Псковской областной филармонии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии, вместе с артисткой на сцене выступает ансамбль русской музыки «Псков».

Видео: БКЗ Псков / Telegram

«Вместе с Еленой на сцене выступает ансамбль русской музыки Пскова, ставший родным коллективом для певицы на протяжении многих лет. Яркий музыкальный подарок для зрителей, наполненный душевностью и теплом русских мелодий», - рассказали в филармонии. 

Артистка отмечает своё творческое 25-летие исполнением любимых народных песен и композиций советских авторов: Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, Виктора Гина и Александра Морозова, Роберта Рождественского, Маргариты Агашиной, Григория Пономаренко, Юлия Кима. Для поклонников Елена приготовила подарок — презентацию своего нового сольного альбома «Аромат одиночества» и премьеры песен композитора Андрея Евстафьева. 

Особые гости вечера — ансамбль русской музыки «Псков», группа «СамоРезы» и музыкант Вячеслав Галковский (саксофон). 

