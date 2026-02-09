Вечер памяти Пушкина прошёл в псковской библиотеке «Родник»

В псковской библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева состоялся вечер памяти поэта Александра Пушкина «Горишь ли ты, лампада наша?» с участием поэтов и писателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Член Союза писателей России Тамара Вересова начала эту встречу с чтения стихов Елены Морозкиной из сборника «Святогорье», а также поделилась своими воспоминаниями о знаменитом архитекторе-реставраторе, которая не только спасала памятники псковского зодчества, но и состоялась как большой поэт.

После этого член Союза писателей России Вита Пшеничная сказала, что в день памяти поэта мы не только горюем по Пушкину, но и воздаём должное его таланту, который «весь искромётность и юмор». Она прочла собравшимся в библиотеке свою стихотворную сказку про корыто из «Сказки о рыбаке и рыбке». «Обожаю читать её, особенно людям старшего возраста, потому что они понимают, о чём речь, - объяснила автор. - Детям читать – реакция никакая, ведь они теперь плохо знают сказки Пушкина».

Поэт и краевед Валентина Алексеева сказала, что «Пушкин был маленького росточка и на лицо не очень красивый, недаром в лицее его обзывали «обезьяной», но «как его не любить»: «Если б я жила в те времена и общалась в кругу тех людей, я бы точно была влюблена в Пушкина!» По её словам, поэтому ей очень близка судьба женщины, которая всю жизнь его любила – Анны Вульф. Валентина Алексеева прочла своё стихотворение, посвящённое этой тригорской барышне, под названием «Аннет». Поэт и краевед также рассказала, что её дочь живёт в Петербурге, в районе станции метро «Чёрная речка», где она теперь тоже часто бывает, и поэтому не могла не сочинить стихотворение про это место, связанное с величайшей трагедией российской культуры.

Член Союза писателей России Иван Иванов (публикующийся в интернете под псевдонимом «Иван Бородинский») напомнил, что Александр Пушкин несколько раз приезжал в Псков за время своей михайловской ссылки, и прочёл посвящённое этому собственное стихотворение.

Гость из Невеля поэт Лидия Тихоненко прочла стихотворение «Встреча», которое она назвала прелюдией к картине Николая Ге «А. С. Пушкин в селе Михайловском», изображающей последнюю короткую встречу двух лицейских друзей, а также стихотворение о роковой дуэли.

Поэт Вера Сергеева прочитала стихотворение «Тригорское в судьбе поэта» и объяснила, какой удачей для Александра Пушкина было знакомство с тригорскими соседями, которые приняли его как родного. А второе стихотворение Вера Сергеева тоже посвятила дуэли поэта с французским кавалергардом и объяснила в нём, почему Дантес убил Александра Пушкина, а не наоборот.

Продолжая разговор об Александре Пушкине, участники вечера также воздали должное памяти Семёна Гейченко – человека, который тоже очень много сделал для сохранения пушкинского наследия, и посмотрели собранные Тамарой Вересовой уникальные фотографии, связанные с жизнью михайловского «домового».