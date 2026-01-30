Семен Гейченко – добрый домовой пушкинских мест. «Гении земли Псковской»

Семен Гейченко, легендарный хранитель Пушкинского заповедника, поднявший его после войны из руин и создавший таким, как мы его знаем теперь.

В усадебных парках Михайловского, Тригорского и Петровского кажется, что за деревьями вот-вот мелькнет не только пушкинская крылатка, но и гейченковская жилетка.

Сегодня Семен Гейченко стал героем видеофильма «ПЛН-ТВ» в проекте «Гении земли Псковской». Его реализует «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, рассказывая о выдающихся деятелях культуры, связанных с нашим регионом.