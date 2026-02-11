 
Культура

Спасо-Преображенский собор в Пскове закроют на два часа днем 13 февраля 

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря будет закрыт 13 февраля с 16:00 до 18:00 в связи с проведением мероприятия «Сыновья и дочери во фресках Спасо-Преображенского собора», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

«На программу еще остались свободные места, приглашаем посетить это событие. Свет, звук, редкая и трогательная тема любви родителей и детей позволят гостям погрузиться в тонкости древней истории, проникнуться атмосферой, узнать о евангельских событиях, которые редко затрагиваются. А после серьезного погружения участники смогут проверить свою внимательность, приняв участие в интерактивной программе», - рассказали в музее.

Начало в 16:30. Подробная информация и запись по телефону: +78112331535.

