«Гении земли Псковской»: Ал. Алтаев — под маской псевдонима

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гении земли Псковской».

Барский дом в усадьбе Лог на границе Плюсского и Гдовского районов — единственный сохранившийся на Псковщине в оригинале с пушкинской поры. Сегодня здесь литературный музей, посвященный творчеству Ал. Алтаева — именно в таком виде имя писателя украшало обложки его книг.

Каково было его полное имя? Что скрывает сокращение под точкой? Кто там спрятан? Алексей? Александр? Правильный ответ: Маргарита. Мужской литературный псевдоним взяла себе дочка бывшего предводителя Великолукского уездного дворянства Маргарита Рокотова, в замужестве Ямщикова. О непростом пути женщины в литературе, о ее любви к псковским «мшистым стенам», гдовским полям и лесам, а также о десятках персонажей ее увлекательных книг для детей и юношества слушайте в программе «Гении земли Псковской».

Премьера выпуска — завтра, 25 февраля, в 8.25. Повтор в 18.28.

Проект реализуется медиахолдингом «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.