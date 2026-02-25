По итогам 2025 года в Псковской области насчитали 4 365 объектов культурного наследия

Данными о деятельности в 2025 году и планами на 2026 год поделилась начальник отдела государственной охраны и надзора Татьяна Строгонова в рамках отчетной конференции министерства культурного наследия Псковской области 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Главной цифрой в статистике года стало общее количество объектов культурного наследия, находящихся под охраной государства на территории Псковской области. По итогам 2025 года их насчитывается 4365.

Ключевым направлением работы отчета стала выдача охранных обязательств собственникам и пользователям зданий. Эти документы регламентируют, как именно владельцы должны содержать вверенные им памятники. В 2025 году министерство направило 278 охранных обязательств собственникам объектов федерального значения и более 150 охранных обязательств владельцам объектов регионального значения.

Как отметила Татьяна Строгонова, особое внимание уделялось многоквартирным жилым домам, имеющим статус памятников, а также объектам, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для проверки исполнения законодательства и сохранности памятников министерством в 2025 году было утверждено 63 программы проверок. Из них 55 проверок прошли в отношении объектов регионального значения и восемь — в отношении федеральных памятников.

В ходе доклада Татьяна Строгонова обозначила приоритетные задачи на текущий год. Среди них: продолжение и завершение работ на объектах культурного наследия в малых городах Псковской области, плановые мероприятия в отношении памятников федерального значения, активная работа с памятниками археологии и проведение охранных мероприятий и контроль за состоянием региональных объектов в Изборске.