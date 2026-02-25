В Пскове подводят итоги по охране объектов культурного наследия: планы до 2030 года и подготовка к 450-летию осады

Ежегодная отчетная конференция министерства культурного наследия Псковской области проходит в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева 25 февраля. Мероприятие открыл вступительным словом министр Вадим Нэдик, который представил подробный доклад об итогах прошедшего года и обозначил ключевые перспективы развития отрасли, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Главной темой выступления стал переход на качественно новый уровень работы по сохранению объектов культурного наследия. Как отметил министр, удалось значительно нарастить объемы деятельности по сравнению с показателями 2015–2019 годов.

«Ни для кого не секрет, что не менее тысячи объектов должны быть отреставрированы. Предусмотрена очень большая программа, план выстраивается до 2030 года по поручению президента», — заявил Вадим Нэдик.

Он также добавил, что в регионе активно заработала публичная компания «ДОМ.РФ», а мониторинг состояния памятников ведется на постоянной основе.

Особое внимание в докладе было уделено подходу к вовлечению памятников в хозяйственный оборот. Министр перечислил объекты, требующие разных мер воздействия:

Приоритетные объекты для сохранения: памятники, имеющие ключевое культурное значение, которые необходимо спасать в первую очередь; Объекты, интересные инвесторам: здания, которые могут быть использованы под гостиничные центры и туристическую инфраструктуру; Труднодоступные объекты: памятники, расположенные на отдаленных территориях, но все еще сохраняющие культурную ценность. По словам Вадима Нэдика, такие объекты, не всегда привлекательные для бизнеса, необходимо консервировать «для последующего решения вопросов»; Объекты, утратившие ценность: здания, которые подверглись физической утрате.

Министерство также ставит вопрос о предоставлении органам охраны права самостоятельно устанавливать факт физической утраты объекта, что позволит оперативно выводить их из реестра.

«Это не только умышленное уничтожение, но и влияние антропогенного фактора», — пояснил Вадим Нэдик.

Помимо текущей работы по обеспечению границ охраны памятников (задача, которую также планируется выполнить до 2030 года), Вадим Нэдик анонсировал подготовку к значимой исторической дате.