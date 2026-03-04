Директор культурного центра имени Вампилова: Курбатов — национальное достояние России

Писатель и критик Валентин Курбатов — национальное достояние России, заявила директор культурного центра имени Александра Вампилова в Иркутске Галина Солуянова на открытии III чтений памяти Русского Златоуста в Псковской областной универсальной научной библиотеке, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Галины Солуяновой, знакомство с Валентином Курбатовым состоялось на Астафьевских чтениях в селе Овсянка (Красноярский край). Их дружба продолжалась долгие годы, включая электронную переписку, полную искренности и откровенности, по словам руководителя культурного центра. Несмотря на разницу во взглядах и временами возникающие разногласия, она подчеркнула глубокую привязанность и уважение друг к другу.

«Его отношение к творчеству Александра Вампилова было невероятно трогательным, — вспоминает Галина Солуянова. — Он написал массу статей и оставил запись в книге отзывов, где назвал Вампилова последним русским драматургом пушкинской отваги и силы. Для меня Валентин Яковлевич — национальное достояние России».

Также Галина Солуянова отметила особенности общения с Валентином Курбатовым, подчеркнув его открытость и искренность: «Мы долго переписывались электронно, вплоть до его ухода. Переписка была нежной, душевной и откровенной. Он любил споры, и иногда я старалась избегать конфликтов, ведь он мог быть настойчивым. Например, однажды возник спор относительно постановки режиссёра, где я выступала актрисой. Он не принял мой подход, но я уважала мнение режиссёра и следовала его указаниям».

Пресс-конференция в областной библиотеке прошла в атмосфере воспоминаний. Все участники подчеркнули значимость творчества Валентина Курбатова и его вклад в развитие русской литературы.