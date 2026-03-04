В Пскове стартовали III чтения памяти писателя Валентина Курбатова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

III чтения памяти известного писателя и критика Валентина Курбатова будут проходить до 6 марта в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Мероприятие приурочено к пятой годовщине со дня смерти Русского Златоуста.

Чтения включают в себя Всероссийскую научно-практическую конференцию «В. Я. Курбатов. С Россией в сердце», посещение могилы писателя, культурную программу и экскурсии для участников.

В рамках чтений в библиотеке проводят пресс-конференцию, на которой присутствуют телеведущий и литературный критик Алексей Колобродов, писатель и фотохудожник Владимир Маслянка, руководитель Культурного центра Александра Вампилова Галина Солуянова и генеральный директор библиотеки имени Курбатова Лариса Егорова. Они расскажут о программе чтений и современном состоянии литературной критики, основанной Курбатовым и поделятся воспоминаниями о писателе.

Прозаик, литературный критик, литературовед Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 в городе Салаван Ульяновской области (СССР) в семье путевых рабочих. После окончания школы в 1957 году работал столяром на производственном комбинате.

В 1959 году призван на службу во флот. Во время морской службы на Севере работал радиотелеграфистом, типографским наборщиком, библиотекарем корабельной библиотеки.

С 1962 года жил в Пскове.

Работал грузчиком на чулочной фабрике, корректором районной газеты «Ленинская Искра», литературным сотрудником газеты «Молодой Ленинец».

В 1972 году окончил факультет киноведения ВГИКа.

В 1978 году принят в Союз писателей СССР. Академик Академии российской словесности (с 1997). Секретарь Союза писателей России (1994—1999), член правления Союза писателей России (с 1999). С 2005 по 2021 год — член правления Псковского регионального отделения Союза писателей РФ.

Являлся членом редколлегий журналов «Литературная учеба», «День и ночь», «Русская провинция», «Роман-газета», редсовета журнала «Роман-газета ХХI век», общественного совета журнала «Москва».

Входил в жюри премии им. Аполлона Григорьева, Большое жюри премии «Национальный бестселлер» (2001, 2002). Член жюри Премии «Ясная поляна».

Автор предисловий к собранию сочинений В. Астафьева, В. Распутина, к сочинениям Ю. Нагибина, Б. Окуджавы, В. Личутина, К. Воробьева. Подготовил публикацию дневников и писем Ивана Васильева.

Скончался 6 марта 2021 года в Пскове. Похоронен в Пскове на кладбище «Орлецы-2».