Уникальные фото и документы покажут псковичам в «Ночь театрального искусства»

Одним из событий всероссийской акции «Ночь театрального искусства» в Псковском театре драмы станет экскурсия для зрителей «История и современность. 120 лет псковскому театру. Вехи истории», сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Гости узнают об основных вехах в жизни театра: от его основания до наших дней. Участники увидят архивные материалы, уникальные фотографии и документы, рассказывающие о легендарных постановках и знаменательных событиях в жизни театра.

Экскурсия состоится 27 марта в 14:00. Категория 0+.

Напомним, в рамках акции «Ночь театрального искусства», посвященной 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации, зрители смогут посмотреть популярные спектакли «Пиковая дама» (начало в 21:30) и «Постой, паровоз! Вторая ходка» (начало в 22:00) бесплатно, по пригласительным билетам или после регистрации на сайте.