Посмотреть два спектакля в театре драмы бесплатно смогут псковичи в марте

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина совместно с региональным отделением Союза театральных деятелей присоединяется к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», посвященной 150-летию СТД Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина

27 марта, во Всемирный день театра, зрители смогут посмотреть популярные спектакли «Пиковая дама» (начало в 21:30) и «Постой, паровоз! Вторая ходка» (начало в 22:00) бесплатно, по пригласительным билетам или после регистрации на сайте.

Регистрация на «Ночь театрального искусства» по всей стране откроется 20 марта в 12:00. С этого же часа можно будет получить бесплатные билеты на спектакли Псковского театра драмы в кассе, на официальном сайте театра и на официальном сайте акции.

Учитывая ограниченное количество мест в зале, театр ввел несколько правил: один зритель сможет получить только один билет; при регистрации (онлайн или в кассе) нужно указать реальные ФИО, как в паспорте. При проходе на мероприятие также необходимо иметь документ при себе. Билеты, оформленные с нарушением этих правил (например, несколько на одного человека), будут автоматически отменены.

«Постой, паровоз! Вторая ходка» — спектакль-кабаре в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева. Серия музыкальных вечеров в театральном кафе чрезвычайно популярна у зрителей. Спектакли-кабаре «Постой, паровоз!» посвящены российской арестантской песне, «Перекресток» — вечер русского романса и русской поэзии, на сегодняшний день идут репетиции уже четвертого и пятого спектаклей — в программу вечера «Где-то на белом свете» вошла музыка из российского кино.

Спектакль Юрия Печенежского «Пиковая дама» по повести Александра Пушкина с успехом идет в репертуаре театра девять лет. За это время его посмотрели тысячи зрителей разных поколений, прошло больше 150-ти показов.