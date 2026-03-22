Тишина и умолчания: доктор филологии из Москвы помогла «прочитать» графику из «Михайловского» на выставке в Иванове

В Иванове в рамках работы выставки «Литературный пейзаж в графике русских художников» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» вчера, 21 марта, состоялась лекция «“Евгений Онегин“ А.С. Пушкина: о чём молчит роман». 

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», прочла лекцию доктор филологии, профессор кафедры мировой литературы и руководитель Пушкинских проектов Государственного Института русского языка имени А.С. Пушкина Эльмира Афанасьева — давний друг и соратник Пушкинского Заповедника, участник многих музейных, а также совместных, ИРЯ и «Михайловского», проектов.

Речь на лекции шла, прежде всего о Пушкине — через призму его романа в стихах. Слушатели вместе с лектором вспоминали знакомые строфы и с новым интересом всматривались в рисунки, сделанные поэтом в черновиках «Онегина». Шла речь и о серьёзных литературоведческих материях — об особенностях «онегинской строфы», о природе взаимодействия стиха и прозы, о приёмах умолчания и о мотиве тишины в романе.


В числе представленного на выставке в Иванове — акварель Марианны Шретер «Лавина на Сороти» (1982) из фондов «Михайловского»

«Такой разговор как нельзя более работает на главную идею нашего выставочного проекта — идею о том, чтобы выстроить экспозицию вокруг цитат из произведений Пушкина, — особо отметили в музее-заповеднике «Михайловское». —  Графические листы, которые мы показываем ивановцам, с одной стороны, становятся иллюстративным рядом к художественному произведению, но в то же время, отражают реальные картины пушкинского Святогорья — Михайловского, Петровского, Тригорского. После лекции Эльмиры Маратовны её слушатели, несомненно, совсем иначе, с большим пониманием и чувством смогут посмотреть на произведения искусства из наших фондов».

