«Михайловское» приглашает жителей Иваново в пушкинские литературные пространства

Сегодня, 17 февраля, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открывает выставку в Ивановском государственном историко-краеведческом музее имени Д. Г. Бурылина. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, это первая выставка из «Михайловского» в городе Иваново.

Андрей Коровин. Бугрово. Мельница (2008). Из фондов Пушкинского заповедника

В экспозицию, которая называется «Литературный пейзаж в графике русских художников», вошло 39 произведений, созданных художниками, представляющими разные творческие школы и разные периоды отечественного изобразительного искусства — от 20-х годов прошлого века до первого десятилетия нынешнего столетия. Среди авторов, чьи работы показывают ивановцам, — такие мастера как Адриан Каплун, Владимир Ветрогонский, Василий Звонцов, многие другие.

«Главная идея проекта заключается в том, что экспозиция строится вокруг цитат из произведений Пушкина — строк о Михайловском, Петровском, Тригорском, — рассказала руководитель службы просветительной и выставочной работы Алёна Бойцова. — Графические листы здесь, с одной стороны, становятся иллюстративным рядом к художественному произведению, но в то же время, отражают реальные картины пушкинского Святогорья. Тут и “холм лесистый“, и “три сосны“, “камень гробовой в тени двух сосен устарелых“, “наше бедное жилище“, “дорога, изрытая дождями“, “берег сонных вод“, “двух озёр лазурные равнины“, другие “локации“ созданного поэтом литературного пространства».

Сергей Фролов. Пушкинские Горы (1961). Из фондов Пушкинского заповедника

Дополняет изобразительный ряд бронзовый бюст Пушкина работы известного российского скульптора Бориса Сергеева.

Алёна Бойцова особо отметила, что выставка из «Михайловского» стала своего рода подарком пушкиногорцев к празднику ивановского музея — к дню рождения Д. Г. Бурылина, местного фабриканта, мецената, коллекционера и видного общественного деятеля из купеческой династии. Именно он стал основателем Музея промышленности и искусства в Иваново-Вознесенске, открытого в 1914 году.

Планируется, что выставка «Литературный пейзаж в графике русских художников» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Иваново до конца мая.