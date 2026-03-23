«Неделя детской и юношеской книги» стартовала в Пскове

Всероссийская «Неделя детской и юношеской книги» под лозунгом «Под парусом книги к новым открытиям» стартовала в Пскове 23 марта, открытие состоялось в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Торжественное мероприятие началось с творческих выступлений. Сначала номер «Королева красоты» представила гимнастка Виктория Фильчагина от центра художественной гимнастики «Система высоких достижений». Затем на сцене выступили артисты творческого объединения музыкального детского центра «Надежда».
После концертной части ведущая объявила о старте «Недели детской и юношеской книги». Она отметила, что этот праздник объединяет библиотекарей, писателей, издателей и читателей.
Директор Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко открыла официальную часть мероприятия.
Она пожелала гостям, чтобы «Неделя детской и юношеской книги» прошла интересно.
«Наш фестиваль носит название "Книги к новым открытиям". Я желаю вам чудесных открытий!» - заключила директор Централизованной библиотечной системы Пскова.
Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова также выступила с приветственным словом.
Книги нас многому учат, подчеркнула Наталия Соколова: «Они учат нас выходить из сложных ситуаций, уважительно относиться к своим родителям, заботиться о младших братьях и сестрах. Они учат нас мечтать и любить свою Родину. И я с огромной благодарностью обращаюсь к организаторам, которые насытили эту недельную программу "Недели детской книги" такими прекрасными мероприятиями: встречами, чтением, играми и самыми разными событиями, связанными с нашим любимым занятием — книгой. Дорогие ребята, я желаю вам чудесных открытий. Пусть всегда ветер дует вам во все паруса. Двигайтесь только вперёд вместе с книгой!»
Приветственную речь произнесла и начальник управления культуры администрации Пскова Дарья Алейникова.
В эту неделю для гостей подготовлены различные мероприятия, десятки волнующих встреч с интересными писателями, увлекательные книги и увлечения, которые пригодятся и в дальнейшем, поделилась начальник управления культуры Пскова.
В течение недели в библиотеках Пскова пройдут творческие встречи с писателями: автором исторических сказок «Башни спят…» Мариной Ивановой и руководителем Творческой студии «Полосатый кот» Евгенией Русаковой. Юных читателей ждёт беседа с псковским поэтом Татьяной Рыжовой на тему «Как рождаются стихи?», а также XV Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения под названием «Экскурсионные маршруты Любятово», которые состоятся 27 марта.
Кроме того, в рамках Всероссийской благотворительной акции Союза детских и юношеских писателей пройдут онлайн-встречи с известными авторами: Евгенией Малинкиной, Тамарой Крюковой, Игорем Родионовым, Наталией Отто и Светланой Кривошлыковой. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте библиотеки.
Сегодня на открытии недели «Под парусом книги к новым открытиям» присутствовала писатель, лингвист, фольклорист Оксана Заугольная. Она поприветствовала детей и провела с ними беседу в игровом формате.
Неделя детской и юношеской книги в Пскове продлится до 31 марта.
В библиотеках города запланировали встречи с писателями, презентации книг, мастер-классы, литературные программы и тематические выставки.