«Неделя детской и юношеской книги» стартовала в Пскове

Всероссийская «Неделя детской и юношеской книги» под лозунгом «Под парусом книги к новым открытиям» стартовала в Пскове 23 марта, открытие состоялось в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Торжественное мероприятие началось с творческих выступлений. Сначала номер «Королева красоты» представила гимнастка Виктория Фильчагина от центра художественной гимнастики «Система высоких достижений». Затем на сцене выступили артисты творческого объединения музыкального детского центра «Надежда».

После концертной части ведущая объявила о старте «Недели детской и юношеской книги». Она отметила, что этот праздник объединяет библиотекарей, писателей, издателей и читателей.

Директор Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко открыла официальную часть мероприятия.

«Сегодня мы проводим наш праздник в библиотеке имени Ивана Василёва, самой крупной в Псковской области. Я хочу рассказать вам о том, как начиналась "Неделя детской книги" в нашей стране. Ровно 83 года назад, 26 марта 1943 года, эту неделю открыл Лев Кассиль (писатель, сценарист - ред.). Здесь вы видите замечательный исторический плакат о том, как открылась неделя. Всем ребятам в 1943 году подарили книги. Это был ценный подарок по тем временам, который вселял надежду и приближал победу (в Великой Отечественной войне - ред.). В нашей библиотечной системе, существующей с 1977 года, уже много лет проводится эта неделя», - поделилась Людмила Слабченко.

Она пожелала гостям, чтобы «Неделя детской и юношеской книги» прошла интересно.

«Наш фестиваль носит название "Книги к новым открытиям". Я желаю вам чудесных открытий!» - заключила директор Централизованной библиотечной системы Пскова.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова также выступила с приветственным словом.

«Здравствуйте, учителя и родители. Для меня большая честь и радость практически ежегодно участвовать в мероприятиях, посвященных детской, подростковой и юношеской книге. Чтение — это, пожалуй, моё самое любимое занятие, наряду с общением с людьми. А общаться друг с другом мы совершенно не сможем научиться, если не будем читать и знать истории, которые нам так щедро дарят писатели и поэты, - подчеркнула детский омбудсмен. - Когда здесь выступали девочки с шариками, на одном из них было написано, что всё лучшее, конечно, впереди. И это так и есть. У каждого из вас всё самое лучшее обязательно впереди: ваша любовь, ваши родители, ваша любимая страна, ваши любимые занятия, получение профессии, истории и приключения. Сбыча всех ваших мечт — всё это, конечно же, впереди. Но для того, чтобы строить перед собой мечты и ставить перед собой цели, мы должны знать, как другие люди, интересные герои переживали всё это в своей жизни».

Книги нас многому учат, подчеркнула Наталия Соколова: «Они учат нас выходить из сложных ситуаций, уважительно относиться к своим родителям, заботиться о младших братьях и сестрах. Они учат нас мечтать и любить свою Родину. И я с огромной благодарностью обращаюсь к организаторам, которые насытили эту недельную программу "Недели детской книги" такими прекрасными мероприятиями: встречами, чтением, играми и самыми разными событиями, связанными с нашим любимым занятием — книгой. Дорогие ребята, я желаю вам чудесных открытий. Пусть всегда ветер дует вам во все паруса. Двигайтесь только вперёд вместе с книгой!»

Приветственную речь произнесла и начальник управления культуры администрации Пскова Дарья Алейникова.

«Всех очень рада видеть в нашей прекрасной библиотеке имени Ивана Василёва. Сегодня мы увидели, какая длительная и уникальная история у нашего проекта — "Неделя детской книги". Задумайтесь, сколько ребят выросло на этом проекте. И вы одни из них. У вас уникальный шанс почувствовать себя частью этой истории», - заметила она.

В эту неделю для гостей подготовлены различные мероприятия, десятки волнующих встреч с интересными писателями, увлекательные книги и увлечения, которые пригодятся и в дальнейшем, поделилась начальник управления культуры Пскова.

«Мы очень рады, что с каждой "Неделей детской книги" число наших читателей становится всё больше, и всё больше ребят приходит в наши библиотеки. Приходите, будет интересно! Я всех поздравляю с открытием "Недели детской книги"! Ура!» - заключила Дарья Алейникова.

В течение недели в библиотеках Пскова пройдут творческие встречи с писателями: автором исторических сказок «Башни спят…» Мариной Ивановой и руководителем Творческой студии «Полосатый кот» Евгенией Русаковой. Юных читателей ждёт беседа с псковским поэтом Татьяной Рыжовой на тему «Как рождаются стихи?», а также XV Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения под названием «Экскурсионные маршруты Любятово», которые состоятся 27 марта.

Кроме того, в рамках Всероссийской благотворительной акции Союза детских и юношеских писателей пройдут онлайн-встречи с известными авторами: Евгенией Малинкиной, Тамарой Крюковой, Игорем Родионовым, Наталией Отто и Светланой Кривошлыковой. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте библиотеки.

Сегодня на открытии недели «Под парусом книги к новым открытиям» присутствовала писатель, лингвист, фольклорист Оксана Заугольная. Она поприветствовала детей и провела с ними беседу в игровом формате.

Неделя детской и юношеской книги в Пскове продлится до 31 марта.

В библиотеках города запланировали встречи с писателями, презентации книг, мастер-классы, литературные программы и тематические выставки.