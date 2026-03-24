Фотовыставка «Тот уголок земли…» откроется в центральной библиотеке Пскова

Выставка фотографии преподавателя Детской художественной школы города Пскова Ирины Павловой «Тот уголок земли…» откроется в центральной городской библиотеке имени Тынянова 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке. 

«Каждая фотография представляет фрагмент из конкретной жизни, прожитой в этих местах. Главное состояние и настроение всех работ – безмятежность, позволяющее отпустить бытие и пребывать в безмолвной неопределенности и тайне», - рассказали организаторы. 

В экспозиции будут представлены пейзажи Пскова, Талабских островов, псковской деревни Мельни́цы – родового гнезда автора выставки.

 «Всегда, в любое время года, радует глаз и утешает душу красота псковской земли… На Талабах такая тишина, что хочется слушать и слушать ее. И каждый раз хочется слиться воедино с первородной природой. В нашей стране есть много интересных мест, но родные края одни, для меня это псковская земля, несмотря на то что я родилась в Латвии. Здесь я обретаю крылья, здесь мой дом и духовная пристань. Образы псковской земли, ее лиричность и душевность – один из любимых мотивов в моем творчестве. Эту выставку я посвящаю деревне Мельницы, которая находится в Серёдкинской волости Псковского района, ее незаметной на первый взгляд красоте и одухотворенности, её едва уловимым «моментам жизни», - рассказала автор выставки.

Экспозиция будет работать до 20 апреля.

