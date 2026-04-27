Фестиваль фронтовой поэзии «А музы не молчат!» пройдет в Псковской области

Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии «А музы не молчат!» пройдет в Псковской области 2-3 мая. Мероприятие посвящено творчеству поэтов-фронтовиков – от Великой Отечественной войны до специальной военной операции, сообщают организаторы фестиваля в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фестиваль вырос из одноименного праздника фронтовой поэзии, который более 40 лет ежегодно проводится в деревне Борки Великолукского района. Идея проведения праздника принадлежит русскому и советскому писателю Ивану Васильеву.

В программе фестиваля - круглый стол с участием поэтов из разных регионов; финальные чтения конкурса чтецов «Победное слово над Ловатью»; интерактивные площадки на территории Борковского литературно-художественного музея; экскурсия по музею. 

Также планируются шествие «Бессмертный полк русской поэзии» к братскому захоронению советских солдат (памятнику «Скорбящая») и лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны солдатам и офицерам. 

Состоится литературно-поэтическая программа с участием поэтов из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Кирова, Пскова, Великих Лук, Великолукского района и поэтов-воинов специальной военной операции, в настоящее время находящихся в действующих частях при поддержке Ассоциации ветеранов СВО города Великие Луки;

Еще пройдет концерт с участием клуба авторской военной песни «Ветер Победы» (город Москва) - руководителя клуба-лауреата премии Ленинского комсомола, полковника Службы внешней разведки в отставке Анатолия Пшеничного и лауреата международных, всероссийских премий, певицы, композитора Надежды Колесниковой (город Москва). 

