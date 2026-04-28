Псковичам рассказали, как сето придумали смски и почему у них волки тёплые

Читатели Историко-краеведческой библиотеки Пскова имени Ивана Василёва познакомились с традициями коренного малочисленного народа сето и творчеством детского этнографического ансамбля «Тсиргукысы» («Птенцы») при Печорской лингвистической гимназии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Руководитель этого ансамбля Елена Вариксоо начала с того, что рассказала, что она наполовину сето (по отцу) и что фамилия её переводится как «малиновое болото».

Елена объяснила, откуда на псковской земле появились сето, когда они приняли православие, почему их называют «полуверцами», а сами сето считают это оскорблением, хотя и сохраняли много веков языческие традиции, да и сегодня не до конца от них отказались. А также, как так получилось, что у этого народа появились короли и королевы, которых сето к тому же ежегодно выбирают всем миром (кандидаты при этом становятся на пеньки и держат в руке верёвочку, за которую хватаются их сторонники). И почему в России сето живут не только в Псковской области, но и в селе Хайдак Красноярского края, а всего их в нашей стране, согласно последней переписи населения, 234 человека, а на самом деле почти 300.

При этом в Эстонии, уточнила Елена Вариксоо, на сегодня насчитывается почти 10 тысяч сето, но там они не имеют официального статуса и в переписи не учитываются, поэтому точное число эстонских сето неизвестно.

Эстонцы к тому же считают сетоский язык разновидностью выруского диалекта эстонского языка, но сами сето с этим не согласны и считают свой язык уникальным. Тем более, что он почему-то более схож с финским, чем с эстонским. В доказательство тому Елена Вариксоо привела слова, которые звучат на языке сето и на эстонском языке одинаково, но обозначают разное. Например, слово, которое с эстонского переводится как «тёплый», на языке сето означает «волк». Поэтому эстонские сето добиваются придания своему языку статуса ещё одного государственного языка наравне с эстонским.

Елена Вариксоо также рассказала, что ежегодно 28 февраля сето собираются на фестиваль «Семейный встречи» в Сигово Печорского района, и пригласили всех там побывать, чтобы увидеть своими глазами, что из себя представляет культура этого финно-угорского народа. Она подчеркнула, что в России сето получают большую поддержку и на федеральном, и на региональном уровне, а в этому году, который объявлен Годом единства народов России, особенно. Во всяком случае, её ансамбль «Тсиргукысы» («Птенцы») нынче просто нарасхват.

Вот и Историко-краеведческая библиотека Пскова пригласила их выступить. Поэтому Елена Вариксоо привезла в Псков четверых своих воспитанников, которые специально для этого маленького концерта нарядились в старинные костюмы с музейными поясами и надели на себя антикварное сетоское серебро с николаевскими рублями. Благодаря чему Елена смогла объяснить читателям Василёвки, из чего состоит сетоский национальный костюм, «на живых пособиях».

Собравшиеся узнали, чем праздничный костюм сето отличается от повседневного, почему девушки на выданье ходили в люди в сапогах и заплетали в косу как можно больше лент, а их сарафаны были такими широкими со множеством сборок, зачем голову замужней женщины обматывали полотенцем и как по вязаным гольфам можно определить, что у мужчины хорошая жена, а по количеству серебра на женщине – что у неё хороший муж.

Елена Вариксоо также показала, как выглядят костюмы сетоских жениха и невесты, и объяснила, зачем голову невесты покрывали полотенцем – да так, что даже лицо было закрыто. Оказывается, и русские соседи печорских сето когда-то так же «занавешивали» своих невест. Потому что для своей родни невеста как бы умирала. И уходя из родного дома в новую семью, она должна была оставить на старом месте всё, что связывало её с прошлой жизнью. А чтобы духи из её дома за ней не увязались, а духи дома жениха приняли её как свою, её и прятали в покрывало.

Посмотреть костюмы сето и предметы их быта можно не только в музее в Сигово, но и в Музее истории города Печор, уточнила Елена Вариксоо, где в специальном зале, посвящённом сето, есть также уникальные сетоские серебряные украшения с целыми рублёвыми рядами и ещё много интересных предметов быта этого народа.

Собравшиеся в Василёвке также узнали, что мерилом богатства у сето была корова. И что даже цену сапог они считали в коровах. Поэтому когда Елена вдруг вздумала завести коз, то ей за это от её сетоской родни, по её словам, «прилетало».

«В деревне меня не поняли. Ведь для сето коза – это "корова бедняка". Поэтому мне говорили: "Ты что, совсем обеднела, как ты могла вообще козу завести? Кошмар, как стыдно!"» - рассказала она.

Соответственно, обычным занятием сетоских мальчишек, как только они подрастали, было пасти коров.

«Такое "увлекательное" занятие… Прям так "интересно" смотреть за коровами, которые только спят и едят – уй!» - сказала Елена, объясняя, зачем юные пастухи придумали не просто мастерить себе дудки, а использовать их как службу коротких сообщений. И обменивались специальными сигналами, как смсками, которые означали, например: «мои коровы уснули – приходи» или «у меня коровы понесли – нужна помощь!»

Как это могло звучать, воспитанники Елены Вариксоо и она сама тут же продемонстрировали. А ещё Елена рассказала, что дудками очень удобно драться, из-за чего в ансамбле то и дело портится реквизит.

А ещё выяснилось, что сето – народ очень любопытный и что он позаимствовал у русских соседей много интересных слов и даже выражений. Например, приговорку «чубарики чубчики», которая звучит на сетоском очень забавно.

Даже в традиционной сетоской песне про то, как сеют, жнут, ткут лён, а потом шьют из него красивую рубаху, которую «Птенцы» исполнили в библиотеке, припев на русском языке, хотя без предупреждения об этом не сразу можно догадаться.

Кроме того, выяснилось, что в ансамбле «Тсиргукысы» занимается немало русских детей, которым тоже интересна сетоская культура.

Собравшиеся также услышали старинную сетоскую песню, сочинённую после Второй мировой войны, про то, как три брата думают, чем бы им заняться вечером после работы. Елена рассказала, что в детстве не могла понять, почему песню с таким весёлым сюжетом поют с такой грустью. И, только повзрослев, догадалась, что это печаль по тем довоенным временам, когда вся родня ещё была жива и жизнь не разбросала членов одной семьи по миру. Она сказала, что в последний год эта песня как-то особенно «хорошо ложится» на настроение сето и поэтому «Птенцам» нравится её петь.

Напоследок читателям библиотеки показали мультфильм «Заяц и пёс», снятый по сетоской сказке воспитанниками Елены.

«Мы с вами привыкли, что в сказках должен быть какой-то нравоучительный финал, но с сетоскими сказками проблема. Чаще всего они оставляют ситуацию открытой», - предупредила она.

Так и вышло: заяц попросил у пса примерить новые сапоги и немного в них пройтись, да и был таков, а что было дальше, читателям Историко-краеведческой библиотеки предоставили додумывать самим.