Хелью Маяк о фестивале народа сето «Сетомаа. Семейные встречи»

28 августа в деревне Сигово встречаются люди, которые обычно не могут встретиться друг с другом в повседневной суете: бывшие односельчане, одноклассники, дальние родственники, разбросанные жизнью по Печорскому району и всей Псковской области, и вот фестиваль дает им такую уникальную возможность. Подробнее о фестивале рассказала начальник отдела «Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово» Государственного музея-заповедника «Изборск», председатель общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк.

Фото: Изборский музей-заповедник

– Хелью Александровна, расскажите о восемнадцатом фестивале. Чем он порадует гостей?

– Наш тёплый семейный праздник проходит в деревне Сигово в 18 раз! Мы благодарим министра культуры России Ольгу Борисовну Любимову за то, что наш музей может принимать туристов и проводить такие масштабные этнографические фестивали, как «Сетомаа. Семейные встречи».

У нас сложилась определенная традиция проведения фестиваля. Как и в прошлом году, мы ожидаем до тысячи человек. Будет работать площадка ремесел, приедут мастера из Псковской области. Приглашаем наших сето – торговать своей продукцией. Снова приедет гончар со своим гончарным кругом и даст мастер-класс, который всегда привлекает большое внимание публики. Впервые за последние годы выступит каннелист, то есть музыкант, исполняющий композиции на каннеле – традиционных сетоских гуслях. Всего приедет 15 фольклорных коллективов. Будут сето из Красноярска, родственные народы из Ленинградской области – вепсы, ижора и водь. От наших, печорских, сето – ансамбли «Каарахельбе» и «Птенцы». И, конечно, приедут фольклорные коллективы из Псковской области. Как обычно, выступит наш знаменитый псковский ансамбль «Сказ». В этом году у нас будет новый звук – мощный и профессиональный.

– А что можно сказать об угощении?

– Представим весь ассортимент традиционной сетоской кухни. Будет много разных пирогов, мясо-молочный суп, тушеная капуста с перловой крупой и мясом, капустный салат, нарезка из помидоров-огурцов. Готовим мы всегда с запасом, чтобы накормить всех. Никогда такого не было, чтобы кому-то из гостей еды не хватило. Дополнительно в этом году приготовим еще одно блюдо – кашу из перловой крупы с мясом и поджаркой из моркови и лука.

– Традиции святы, но, может быть, гостей 18-го фестиваля ждут какие-то новшества?

– Главное новшество фестиваля, которым можно гордиться, – детская площадка с уличными играми. В этом году фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» стал победителем конкурса по предоставлению субсидий из бюджета Псковской области социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики Российской Федерации. На средства гранта приобретены популярные деревянные настольные и напольные игры «Башня» и «Крестики-нолики», а также игры для детских групп «Рыбалка» и «Лабиринт». Игры изготовлены из натурального дерева, подойдут как для взрослых, так и детей. Так что мы приглашаем приезжать на фестиваль всей семьей, и больших, и маленьких, ведь неслучайно мы назвали наш фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи».

Впервые в рамках фестиваля, в сентябре, состоится научно-практическая конференция «Одна земля. Общая история». Конференция станет уникальной площадкой по обмену знаниями и опытом специалистов науки и искусств разных сфер в области изучения и популяризации культуры и языка коренных малочисленных народов Российской Федерации.

По материалам музея-заповедника «Изборск»