В «Михайловском» запустили online-проект о говоре пушкинской деревни

Новый интернет-проект «Пскопский наронный, говорок ронный» стартовал в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, автор идеи и главный разработчик проекта — руководитель отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника, один из создателей и душа музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня» Ирина Егорова. Она прекрасно владеет местным говором, который до сих пор бытует в Святогорье, — той самой речью, которую «ссылочный невольник» Александр Пушкин слышал в Михайловской ссылке от дворовых.

Ирина Егорова (в центре) и другие участники ансамбля «Пушкинская деревня» в программе «Святый Ягорий». Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

«Святогорский говор изобилует колоритными словами и выражениями. Многие из них встречаются в стихах и прозе “михайловского барина Ляксандры Сэргеича“. Сейчас мы слышим эти слова всё реже и часто уже не понимаем их значения. Вот уже много лет наш музей-заповедник возрождает фольклорную среду пушкинского времени, а вместе с ней — и псковский диалект. Без него невозможно составить полное, яркое и целостное представление о деревенской атмосфере, в которой жил поэт в годы ссылки. Кроме того, открывая новую рубрику от нашего музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня», мы хотим показать, насколько богат русский язык», — пояснила Ирина Егорова.

В официальном сообществе музея в социальной сети «ВКонтакте», в рубрике «Пскопский наронный, говорок ронный» — под тегами #ГодНародовРоссии, #ПсковскийГоворок, #ПушкинскийЗаповедник, #Псковскаяобласть, #русскийязык — Ирина Егорова и её коллеги по четвергам будут рассказывать о старинных псковских словах и выражениях. При этом подписчикам, число которых уже давно превысило 15,5 тысячи, будет дано несколько дней, чтобы они попытались «расшифровать» то или иное слово, предложенное в контексте. По субботам в ветке обсуждений появится правильный ответ.

Первым словом, которое музейщики «загадали» своим читателям, стал «каптурок», о котором участники ансамбля «Пушкинская деревня» спели в одной из песен на недавнем праздновании «Святого Ягория».