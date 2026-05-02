 
Культура

Байки мельника и кучера: фольклорные просветительские программы Пушкинского заповедника пользуются особым спросом

0

Новые фольклорные программы в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» пользуются большим интересом у гостей Святогорья. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, многочисленные посетители вчера и сегодня веселились на Егорьевских гуляниях на мельничном подворье в музейном комплексе в деревне Бугрово.

Фото здесь и далее: туристы из Санкт-Петербурга на программе «Святый Ягорий» в Бугрове / Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Также забронированы уже почти все места на сегодняшнюю вечернюю программу «Байки михайловского кучера» — прогулку по старой лесной дороге от деревни Бугрово к озеру Маленец и к мемориальной усадьбе поэта на телеге, запряжённой смирной музейной лошадкой. Всю дорогу разговорчивый кучер будет рассказывать о михайловском барине Ляксандре Сэргеиче — каким хозяином был, что любил, как чудил и за что его до сих пор так любит «зуёвский да бугровский народ». Сценарий этой программы составлен с опорой на воспоминания о Александре Пушкине, в своё время записанные от местных крестьян и от дворового Михайловского, кучера Пушкина Петра Парфёнова, уточнили в Пушкинском заповеднике.

А уже завтра, 3 мая, и потом ещё 8 и 10 мая, гостей ждут на двух интерактивных костюмированных экскурсиях: «Крестьянская доля на широком поле» и «В гостях у мельника». Первая из них знакомит гостей с жизнью псковской деревни начала XIX столетия и проходит по музею «Пушкинская деревня» — типологическому крестьянскому подворью той поры. На второй экскурсии туристам покажут подлинную старинную водяную мельницу и приведут множество фактов и легенд о процессе производства муки и крупы в XIX столетии.

 

Подробнее об этих и других событиях ближайших дней в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» можно узнать на официальном сайте учреждения.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026