Байки мельника и кучера: фольклорные просветительские программы Пушкинского заповедника пользуются особым спросом

Новые фольклорные программы в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» пользуются большим интересом у гостей Святогорья. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, многочисленные посетители вчера и сегодня веселились на Егорьевских гуляниях на мельничном подворье в музейном комплексе в деревне Бугрово.

Фото здесь и далее: туристы из Санкт-Петербурга на программе «Святый Ягорий» в Бугрове / Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Также забронированы уже почти все места на сегодняшнюю вечернюю программу «Байки михайловского кучера» — прогулку по старой лесной дороге от деревни Бугрово к озеру Маленец и к мемориальной усадьбе поэта на телеге, запряжённой смирной музейной лошадкой. Всю дорогу разговорчивый кучер будет рассказывать о михайловском барине Ляксандре Сэргеиче — каким хозяином был, что любил, как чудил и за что его до сих пор так любит «зуёвский да бугровский народ». Сценарий этой программы составлен с опорой на воспоминания о Александре Пушкине, в своё время записанные от местных крестьян и от дворового Михайловского, кучера Пушкина Петра Парфёнова, уточнили в Пушкинском заповеднике.

А уже завтра, 3 мая, и потом ещё 8 и 10 мая, гостей ждут на двух интерактивных костюмированных экскурсиях: «Крестьянская доля на широком поле» и «В гостях у мельника». Первая из них знакомит гостей с жизнью псковской деревни начала XIX столетия и проходит по музею «Пушкинская деревня» — типологическому крестьянскому подворью той поры. На второй экскурсии туристам покажут подлинную старинную водяную мельницу и приведут множество фактов и легенд о процессе производства муки и крупы в XIX столетии.

