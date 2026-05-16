Светлана Мельникова на «Ночи музеев» в Пскове: Наша сила – в многообразии

Ежегодная акция «Ночь музеев» собрала жителей и гостей Пскова в музейном дворике сегодня, 16 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Гостей события встретила приветственным словом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она поблагодарила всех, кто присоединился к празднику, и подчеркнула, что тема «Родное» выбрана не только в честь Года единства народов России, но и благодаря моде на возвращение к истокам.

«Очень здорово, что сейчас носить народные костюмы стало модно. Здорово, что девочки на Троицу шьют сарафаны и легкие платья из ситца. Как же это замечательно, что мы видим вологодское кружево, оренбургские пуховые платки. Это такое все милое и дорогое. Но это не значит, что мы отрицаем мировую культуру. Наша сила – в нашем многообразии. Это ведь, наверное, неслучайно, что праздник музея случился именно весной. Весной все начинается, все еще впереди», – поделилась Светлана Мельникова.

Генеральный директор отметила, что «Ночь музеев» проходит не только в особенное время года, но и в значимый для музея год.

«Этот год особенный. Бывают года, которые не повторяются. Псковскому музею в 2026 году – 150 лет. Полтора века. В этот год хочется ещё и ещё раз поклониться тем людям, без которых музея бы не было, – нашим прародителям, нашим отцам и матерям-основателям. Поэтому я вас хочу попросить только об одном: не пропускайте того, что Псковский музей приготовил для вас в этом году. Ещё раз с праздником и спасибо, что вы с нами!» – заключила Светлана Мельникова.

После выступления с традиционным танцем народа сето хореографического коллектива «Псковские кружева» гендиректор наградила творческий ансамбль и Псковский молодёжный центр благодарственными письмами.