«Ночь музеев» стартовала с работы интерактивных площадок в Псковском музее-заповеднике

Традиционная акция «Ночь музеев» открылась для посетителей в Псковском музее-заповеднике сегодня, 16 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В Год единства народов России заглавной темой праздника стала «Родное». Сотрудники музея подготовили для гостей по-особенному, в честь юбилейного для музея года, насыщенную программу на самых разных площадках.

Первые посетители уже смогли опробовать интерактивные площадки, увидели дефиле народных костюмов, а также выступления хореографического коллектива «Псковские кружева» и фольклорного ансамбля «Уграда».

С целым концертом псковичей и гостей Пскова встретил детский эстрадный хор «Лакки Лайк». Самые активные уже вышли на танцпол.





Совсем скоро, после 20:00, стартуют тематические экскурсии по выставочным залам музея.

Кроме того, каждый может принять участие в беспроигрышной лотерее. Один из участников праздника уже выиграл билет в палаты у Сокольской башни.

«Ночь музеев» завершится музыкальной программой от Анны Роор и Вячеслава Галковского, а особенным подарков станет финальный диджей-сет.