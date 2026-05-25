Псковские библиотекари представили собственные издания на всероссийском конгрессе

Сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова приняли участие в XXX Всероссийском конгрессе Российской библиотечной ассоциации, который проходил 18- 22 мая в Екатеринбурге. Конгресс был посвящён Году единства народов России, его темы: «Многообразие культур. Единые ценности. Единая страна», сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС Пскова.

Псковские библиотекари представили на коллективном стенде Российской библиотечной ассоциации два собственных издания: «Во славу павших, во имя живых» и «Легенды о Пушкине».

Напомним, что краеведческая книга-путеводитель «Во славу павших, во имя живых» выдержала уже пять изданий и подготовлена сотрудниками Централизованной библиотечной системы в рамках реализации одноименного историко-краеведческого проекта, инициированного ими ещё в 2004 году. В книге собраны материалы о памятниках и памятных местах Пскова и окрестностей, связанных с Великой Отечественной войной и её героями.

Подготовленная псковскими библиотекарями к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина и к 200-летию его приезда в псковскую ссылку книга «Псковские легенды п предания о Пушкине» в 2024 году заняла первое место в специальной номинации «Лучшее издание муниципальной библиотеки» во всероссийском конкурсе «Лучшая профессиональная книга года».

Директор Централизованной библиотечной системы Пскова также выступила на конгрессе с докладом «Публичная библиотека - место силы территории: опыт работы муниципальных библиотек Пскова».

В рамках трека «Библиотека как стратегический ресурс государства» Людмила Слабченко, кроме того, представила доклад «Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня».

А заместитель директора ЦБС по развитию Ирина Столова в рамках трека «Цифровая перезагрузка: новая реальность библиотечной практики» представила на конгрессе доклад «Практика цифровой перезагрузки Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва».

Псковские библиотекари посетили организованную в рамках конгресса всероссийскую выставку-ярмарку издательской продукции и пригласили представителей издательств на очередной фестиваль «Книжная яблоня» в Пскове.