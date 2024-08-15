Культура

Книга «Псковские легенды и предания о Пушкине» победила во всероссийском конкурсе

Книга «Псковские легенды и предания о Пушкине» заняла первое место в специальной номинации «Лучшее издание муниципальной библиотеки» во всероссийском конкурсе «Лучшая профессиональная книга года» тиражом всего 4 экземпляра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе города Пскова.

Изображение: централизованная библиотечная система города Пскова

Итоги всероссийского конкурса «Лучшая профессиональная книга года — 2024» под эгидой Российской библиотечной ассоциации подвели в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве на 37-й Московской международной книжной ярмарке.

Книгу псковские библиотекари подготовили к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, а также к 200-летию его приезда в псковскую ссылку. В этом издании они собрали самые интересные выдержки из воспоминаний о Пушкине, в которых он предстаёт поистине легендарной личностью.

В аннотации к новой книге подчёркивается, что она проиллюстрирована с помощью искусственного интеллекта. Например, на обложке Александр Пушкин не просто сидит у лукоморья под дубом, а наблюдает за плывущим по реке крокодилом. Ведь псковичи успешно слагали легенды не только про Пушкина, но и про крокодилов.

Напомним, легенде о крокодилах в реке Великой был посвящен выпуск проекта ПЛН-ТВ «Истфакт».

«Восхитившая членов жюри всероссийского конкурса новая книга псковских библиотекарей про Пушкина сразу стала библиографическим раритетом, потому что у централизованной библиотечной системы Пскова хватило денег только на то, чтобы издать четыре сигнальных экземпляра. Теперь псковские библиотекари очень надеются, что найдутся желающие напечатать этот труд более внушительными тиражами», - добавили в учреждении.

Полистать электронную версию книги «Псковские легенды о Пушкине» можно по ссылке.