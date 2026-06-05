Стал известен график работы Псковского музея-заповедника в День России

Режим работы Псковского музея-заповедника в День России, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

В День России и последующие выходные меняется режим работы музейных объектов:

12 и 13 июня (пятница, суббота) – Главное здание, Поганкины палаты и Картинная галерея работают на один час больше, до 19:00.

12, 13 и 14 июня (пятница, суббота, воскресенье) – Спасо-Преображенский собор работает с 10:30 до 18:00.

16 июня (вторник) – выходной день в Музее-квартире В.И. Ленина.

Все остальные объекты работают в стандартном режиме.