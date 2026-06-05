Стал известен график работы Псковского музея-заповедника в День России

Режим работы Псковского музея-заповедника в День России, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Фото: Псковский музей-заповедник
В День России и последующие выходные меняется режим работы музейных объектов:
- 12 и 13 июня (пятница, суббота) – Главное здание, Поганкины палаты и Картинная галерея работают на один час больше, до 19:00.
- 12, 13 и 14 июня (пятница, суббота, воскресенье) – Спасо-Преображенский собор работает с 10:30 до 18:00.
- 16 июня (вторник) – выходной день в Музее-квартире В.И. Ленина.
Все остальные объекты работают в стандартном режиме.