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Стал известен график работы Псковского музея-заповедника в День России

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Режим работы Псковского музея-заповедника в День России, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

В День России и последующие выходные меняется режим работы музейных объектов:

  • 12 и 13 июня (пятница, суббота) – Главное здание, Поганкины палаты и Картинная галерея работают на один час больше, до 19:00.
  • 12, 13 и 14 июня (пятница, суббота, воскресенье) – Спасо-Преображенский собор работает с 10:30 до 18:00.
  • 16 июня (вторник) – выходной день в Музее-квартире В.И. Ленина.

Все остальные объекты работают в стандартном режиме.

«Просим учитывать это при посещении музея», - призвали в музее.

 

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