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Продолжается набор участников на литературно-художественный конкурс «Мы и Пушкин»

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В музее-заповеднике «Михайловское» продолжается набор участников на международный литературно-художественный конкурс «Мы и Пушкин», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеки имени Курбатова.

Афиша: Псковская областная библиотека имени Курбатова

Проект объединяет изобразительное искусство и литературу. Участникам предлагают три номинации:

  • «Где ступала нога Пушкина» – семейная. Родители и ребёнок вместе должны нарисовать места в Псковской области, которые посещал поэт;
  • Две остальные посвящены «Маленьким трагедиям». В одной номинации нужно создать иллюстрации к произведению, а в другой написать эссе на заданную тему.

Победители получат дипломы и памятные сувениры. Всех участников, прошедших отбор, отметят электронными сертификатами.

Организаторы: Псковская библиотека имени Курбатова, музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина.

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