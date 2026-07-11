Продолжается набор участников на литературно-художественный конкурс «Мы и Пушкин»

В музее-заповеднике «Михайловское» продолжается набор участников на международный литературно-художественный конкурс «Мы и Пушкин», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеки имени Курбатова.

Афиша: Псковская областная библиотека имени Курбатова

Проект объединяет изобразительное искусство и литературу. Участникам предлагают три номинации:

«Где ступала нога Пушкина» – семейная. Родители и ребёнок вместе должны нарисовать места в Псковской области, которые посещал поэт;

Две остальные посвящены «Маленьким трагедиям». В одной номинации нужно создать иллюстрации к произведению, а в другой написать эссе на заданную тему.

Победители получат дипломы и памятные сувениры. Всех участников, прошедших отбор, отметят электронными сертификатами.

Организаторы: Псковская библиотека имени Курбатова, музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина.