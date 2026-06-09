Музей-заповедник «Изборск» 11 июня представит проект «Одиссея адмирала Петра Рикорда»

Государственный музей-заповедник «Изборск», Санкт-Петербургское Морское собрание и Центральный военно-морской музей имени Петра Великого представляют выставочный проект «Одиссея адмирала Петра Рикорда», посвященный 250-летию со дня рождения прославленного сына Псковской земли — адмирала Петра Рикорда (1776–1855). Открытие выставки состоится 11 июня в 11:00 в Доме купца Белянина, сообщили в пресс-службе музея.

Афиша предоставлена пресс-службой Государственного музея-заповедника «Изборск»

Выдающийся флотоводец, дипломат, кораблестроитель, ученый, писатель, общественный деятель Петр Рикорд родился 9 февраля 1776 года на Псковской земле в городе Торопце. Жизнь и служба были неразрывно связаны с судьбой России: он участвовал в кругосветном путешествии на шлюпе «Диана», успешно разрешил русско-японский конфликт 1811–1813 годов, командовал блокадой Дарданелл в ходе Русско-турецкой войны 1828–1829 годов и обороной Кронштадта в период Крымской войны 1853–1856 годов.

Заслуги Рикорда были высоко оценены государством, он был удостоен более десяти наград, включая высшие российские ордена – Святого Георгия, Святого Владимира и Святого Александра Невского. Среди его регалий — иностранные ордена, Серебряная медаль на Георгиевской ленте за Турецкую войну 1828–1829 годов и Знак отличия беспорочной службы за 55 лет.

Особого внимания заслуживает деятельность Рикорда на посту начальника Камчатки, где им был разработан перспективный план развития края, от которого последующим правителям было предписано не отходить. Наследие Петра Рикорда живет и в географических названиях — в его честь названы остров в заливе Петра Великого в Японском море, в 32 километрах к югу от Владивостока, мыс на острове Итуруп, река на острове Кунашир Курильской гряды, подводный вулкан возле Курильских островов, горная вершина на Камчатке. Учрежденная в 2018 году медаль имени Петра Рикорда отмечает тех, кто вносит вклад в развитие Дальнего Востока.

Государственный музей-заповедник «Изборск» выражает глубокую признательность председателю Санкт-Петербургского Морского собрания, капитану первого ранга, кандидату военных наук Сергею Ирютину; действительному члену Санкт-Петербургского Морского собрания Сергею Савину — за многолетнее надежное партнерство и совместный проект «В сиянии Андреевского флага», в рамках которого представлена выставка «Одиссея адмирала Петра Рикорда».

«Отдельная благодарность за поддержку наших проектов и творческих инициатив — директору Центрального военно-морского музея имени Петра Великого Министерства обороны РФ, кандидату политических наук, доценту, генерал-майору Руслану Нехаю», - добавили в учреждении.

Напомним, Государственный музей-заповедник «Изборск» вошел в топ-40 самых посещаемых в России.