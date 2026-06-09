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Стала известна программа «Исторического лектория» изборского фестиваля «Исаборг»

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Стала известна программа «Исторического лектория» фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг–2026», который пройдет в Изборске с 12 по 14 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск». 

Афиша и фотографии предоставлены пресс-службой Государственного музея-заповедника «Изборск»

Программа «Исторического лектория» фестиваля раннесредневековой культуры начнется 12 июня с 12:00 и продлится до 18:30.

Первым лекцию на тему «Андрей Тарковский в Изборске» прочитает старший научный сотрудник музея-заповедника «Изборск», кандидат филологических наук Александр Донецкий. 

Затем выступит научный сотрудник музея-заповедника «Изборск» Ирина Кострова с докладом на тему «Женский костюм славян-кривичей».

О «Наряжохе. Девичий костюм середины XIX–начала XX века в традиционной культуре Северо-Западного региона» расскажет заведующая сектором исторических программ и фестивалей музея-заповедника «Изборск» Анастасия Попова.

Старший научный сотрудник музея-заповедника «Изборск» Элизабет Кузьмина проведет лекцию на тему «Земледелие средневековых изборян».

Реконструктор, исследователь материальной культуры раннего средневековья Иван Минаков расскажет о том, «Чего хочет паспортист исторического фестиваля?».

Об «Исторических лыжах» прочитает доклад реконструктор исследователь материальной культуры раннего средневековья Кирилл Жуков.

Далее выступит реконструктор и исследователь материальной культуры раннего средневековья Вадим Аводнев с лекцией на тему «Использование хищных птиц для соколиной охоты в раннем средневековье».

И завершит программу первого дня «Исторического лектория» заместитель начальника экскурсионного отдела музея-заповедника «Изборск» Елена Левшова с докладом о «Рыболовном промысле изборян».

Второй день «лектория» пройдет 13 июня с 13:00 до 16:30. 

Начнет второй день заместитель директора по учебно-воспитательной работе «Печорской лингвистической гимназии» Елена Вариксоо с докладом на тему «Народ сето: кто они?». 

Продолжится мероприятие выступлением реконструктора и исследователя материальной культуры раннего средневековья Михаила Воронцова о «Вооружении викингов».

И завершится «Историческим лекторий» «Загадками матриархата в древних обществах» от доцента кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета, кандидата исторических наук Юлии Колпаковой.

Напомним, фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг–2026» пройдет в Изборске с 12 по 14 июня.

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Стала известна программа фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг–2026»

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