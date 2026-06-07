Стала известна программа фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг–2026», который пройдет в Изборске с 12 по 14 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

12 июня, пятница:

11.00–20.00 – «Родная история» – музейная площадка для детей и взрослых: богатырские забавы, игры-путешествия, средневековая кухня, настольная игра «Мельница», творческие мастер-классы;

12.00–18.30 – «Исторический лекторий» – открытые научно-популярные лекции от научных сотрудников музея-заповедника «Изборск» и клубов исторической реконструкции;

13.00 – «Первый государственный человек и устроитель России» – экскурсия по выставке, посвященной Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину;

14.00 – Открытие фестиваля;

14.30–15.30 – Военная программа (массовые полевые сражения);

16.00 – «Эхо русских деревень» – музыкальная фольклорная программа;

18.30–19.30 – Концерт фолк-группы «Трикветрум».

13 июня, суббота:

11.00 – Приветствие участников и гостей фестиваля. Выступление группы «Трикветрум»;

11.30 –13.00 – Военная программа (массовые полевые сражения);

12.00–13.00 – Женский конкурс «Царевна Лягушка»;

12.00–13.30, 15.00–17.00 – Средневековые ремесленные мастер-классы;

13.00 – Мужской конкурс «Рубка бревна»;

13.00–16.30 – Исторический лекторий;

14.00–15.30 – Средневековые танцы от клубов «Скёль» и «Гельвеция»;

15.30–16.30 – Живая дальдоза – военная игра-сражение;

16.30–20.30 – Индивидуальный лучный турнир;

17.00–18.00 – Мастер-классы в лагерях реконструкторов;

17.00–19.00 – «Битва дружин» – показательные поединки;

19.00–19.30 – Концерт фолк-группы «Трикветрум».

В течение трех дней, с 12 по 14 июня, с 11.00 до 20.00 в Изборской крепости будет работать музейная площадка «Родная история» для детей и взрослых: богатырские забавы, игры-путешествия, средневековая кухня, настольная игра «Мельница», творческие мастер-классы.