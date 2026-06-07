Стала известна программа фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг–2026», который пройдет в Изборске с 12 по 14 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».
Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»
12 июня, пятница:
- 11.00–20.00 – «Родная история» – музейная площадка для детей и взрослых: богатырские забавы, игры-путешествия, средневековая кухня, настольная игра «Мельница», творческие мастер-классы;
- 12.00–18.30 – «Исторический лекторий» – открытые научно-популярные лекции от научных сотрудников музея-заповедника «Изборск» и клубов исторической реконструкции;
- 13.00 – «Первый государственный человек и устроитель России» – экскурсия по выставке, посвященной Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину;
- 14.00 – Открытие фестиваля;
- 14.30–15.30 – Военная программа (массовые полевые сражения);
- 16.00 – «Эхо русских деревень» – музыкальная фольклорная программа;
- 18.30–19.30 – Концерт фолк-группы «Трикветрум».
13 июня, суббота:
- 11.00 – Приветствие участников и гостей фестиваля. Выступление группы «Трикветрум»;
- 11.30 –13.00 – Военная программа (массовые полевые сражения);
- 12.00–13.00 – Женский конкурс «Царевна Лягушка»;
- 12.00–13.30, 15.00–17.00 – Средневековые ремесленные мастер-классы;
- 13.00 – Мужской конкурс «Рубка бревна»;
- 13.00–16.30 – Исторический лекторий;
- 14.00–15.30 – Средневековые танцы от клубов «Скёль» и «Гельвеция»;
- 15.30–16.30 – Живая дальдоза – военная игра-сражение;
- 16.30–20.30 – Индивидуальный лучный турнир;
- 17.00–18.00 – Мастер-классы в лагерях реконструкторов;
- 17.00–19.00 – «Битва дружин» – показательные поединки;
- 19.00–19.30 – Концерт фолк-группы «Трикветрум».
В течение трех дней, с 12 по 14 июня, с 11.00 до 20.00 в Изборской крепости будет работать музейная площадка «Родная история» для детей и взрослых: богатырские забавы, игры-путешествия, средневековая кухня, настольная игра «Мельница», творческие мастер-классы.