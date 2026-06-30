Выставка гобеленов откроется в Музее истории города Печоры

В эту пятницу в Музее истории города Печоры начнет действовать выставка «Из нитей сотворенный мир». На ней будет представлено творчество семьи художников Яновых: Надежды, Владимира и их дочери Дарьи. Посетители смогут увидеть гобелены тончайшей работы и эскизы к ним, по которым можно проследить путь создания этих текстильных шедевров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Кроме гобеленов, на экспозиции выставят сценографические работы художников: макеты, эскизы костюмов и декораций к различным спектаклям.

Гобелены семьи Яновых экспонировались на всесоюзных, республиканских выставках, отмечались дипломами, изготавливались для Министерства культуры РСФСР. Посетить выставку можно в Музее истории города Печоры по адресу: улица Международная, 6.