После Петербурга — в «Михайловское»: в Сети появились первые кадры новой «Войны и мира»

В Сети появились первые кадры со съёмок многосерийной экранизации романа Льва Толстого «Война и мир». Напомним, что над этим проектом, приуроченным к 200-летию со дня рождения Льва Толстого, которое будут отмечать в 2028 году, работает съёмочная группа под началом видного российского режиссёра Сергея Урсуляка. Производством проекта занимаются телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр START при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и банка ВТБ.

Фото здесь и далее: сайт kino.mail

Съёмки начались в северной столице, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», где внимательно следят за проектом — ведь немногим позднее часть съёмок Сергей Урсуляк будет проводить именно в Святогорье, в усадьбах «Михайловского». Здесь воспроизведут интерьеры имения Отрадное, где живёт семья Ростовых.

Новая экранизация — первая за шестьдесят лет отечественная многосерийная версия романа. Предыдущий масштабный проект — удостоенный «Оскара» киноэпос Сергея Бондарчука — выходил на экраны с 1965 по 1967 год.

У Сергея Урсуляка, рассказали в «Михайловском», будут сниматься подлинные звёзды российского кино — Никита Волков (князь Андрей Болконский), Мария Золотухина (Наташа Ростова), Никита Языков (Пьер Безухов). Всего на ведущих ролях в фильме будет занято более тридцати актёров, при этом сам Урсуляк говорит, что совсем молодые, «буквально с институтской скамьи», исполнители будут окружены большим количеством артистов «народных-пренародных, известных-преизвестных и заслуженных-презаслуженных».

«Если очистить от наслоений толстовскую историю, то выяснится, что это история любви, история поисков себя, взаимоотношений между молодыми людьми, предательства, вражды, поиска Бога, поиска истины, желания счастья. Это все то, что есть сегодня. И мне кажется, что моя задача в огромной степени — сделать так, чтобы герои Толстого стали близки сегодняшним мальчикам и девочкам», — цитирует слова режиссёра «Вокруг ТВ».

Напомним, что Сергей Урсуляк — лауреат Госпремии РФ в области литературы и искусства, обладатель «Золотого орла», «Кинотавра» и «Ники». Впервые — и сразу очень ярко — кинематографист вышел к широкой зрительской аудитории с «Русским рэгтаймом» — своей дипломной работой, но настоящую известность ему принесли «Долгое прощанье» (по прозе Юрия Трифонова), эпопея «Жизнь и судьба» (по роману Василия Гроссмана) и «Тихий Дон» (по роману Михаила Шолохова).