Режиссёр Сергей Урсуляк готовит съёмки «Войны и мира» в Пушкинском заповеднике

В конце завершившейся недели творческая группа киностудии «Москино» под началом Сергея Урсуляка вновь посетила Государственный музей-заповедник «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей, режиссёр и его команда продолжают сложную работу по уточнению съёмочных точек для своей многосерийной экранизации романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир».

Съёмочная группа Сергея Урсуляка в гостиной господского дома в мемориальной усадьбе «Тригорское». Фото здесь и далее: Пушкинский заповедник

Напомним, что Сергей Урсуляк — лауреат Госпремии РФ в области литературы и искусства, обладатель «Золотого орла», «Кинотавра» и «Ники». Широкой зрительской аудитории кинематографист хорошо известен и по «Русскому рэгтайму» — его дипломной работе, но более по «Долгому прощанью» (по прозе Юрия Трифонова), эпопеям «Жизнь и судьба» (по роману Василия Гроссмана) и «Тихий Дон» (по роману Михаила Шолохова).

В интервью корреспонденту «Российской газеты» режиссёр особо подчеркнул, что вовсе не предполагает «…побить рекорд Сергея Фёдоровича Бондарчука», создавшего самую масштабную экранизацию романа Толстого, но хотел бы «…просто сменить угол зрения. Понятно, что мы никуда не денемся от баталий — от Андрея Болконского, размышляющего на поле под Аустерлицем, от Пьера Безухова, оказавшегося в плену у французов и переосмыслившего свою жизнь. Но для меня главное в том, что Толстой писал про сложную жизнь, про сложные взаимоотношения и про сложных людей. Хочется, чтобы зритель увидел это, а не иллюстрации “жизни графьёв“».

 

Съёмки отдельных сцен для будущего сериала по роману-эпопее Л. Н. Толстого в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» Сергей Урсуляк предполагает начать уже в июне текущего года. Вести их будут во всех мемориальных усадьбах заповедника, а также в музее «Пушкинская деревня» в деревне Бугрово.

