 
Культура

Стала известна дата выхода фильма «Одиссея» Нолана в России

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Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана выходит в мировой прокат 17 июля. Официально в РФ релиза не будет. Однако некоторые кинотеатры анонсировали показы. В афише сети Ultra Cinema, чьи залы есть в Уфе, Пензе, Кургане и Набережных Челнах, — с 30 июля в рамках предсеансового обслуживания. Тогда же планируют начать демонстрировать фильм в тюменском «Атмос Синема» — «в рамках Киноклуба», сказано на сайте.

Изображение сгенерировано нейросетью

Но появиться фильм может на неделю раньше. В московских кинотеатрах «Люксор Гудзон» и «Киноквартал Ясенево» заявили, что во всей России старт назначен на 23 июля.

До экранизации Нолана вышло множество бестселлеров по мотивам произведения, новый скандальный перевод, ряд громких спектаклей и фильмы, обыгрывающие темы «Одиссеи» и «Илиады», пишут «Известия».

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