Алексей Герман-младший рассказал псковичам о своем новом фильме

Кинорежиссер, председатель жюри VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Герман-младший работает над новым фильмом о медиках маленькой станции скорой помощи на Севере, которые в условиях страшной бури и полной изоляции спасают пострадавших в крупной автокатастрофе. Об этом он сообщил в эфире радио ПЛН FM.

Гость студии подробно раскрыл сюжет своей будущей картины.

«Это история про маленькую станцию скорой помощи на Севере. Там в страшную, невероятную бурю потеряна связь с большой Землёй. Из областного центра не могут доехать, санавиация тоже не может долететь — никто не может», — рассказал Алексей Герман-младший.

По его словам, в определенный момент на трассе происходит огромная автокатастрофа, и медикам небольшой станции предстоит спасти огромное количество людей. «Это стало бы испытанием даже для областной больницы. А их там всего фактически три человека плюс водитель скорой помощи. Они должны вытащить из смерти детей, женщин, стариков. И главное — они одни. Никто не может им помочь», — пояснил режиссер. Он также уточнил, что в картине появится герой-летчик: «Пытается долететь лётчик, которого играет Безруков. Но долетит он или нет, я говорить не буду».

Кинорежиссер обозначил, что после завершения этой «медицинской истории» он планирует приступить к следующему крупному проекту. «У нас есть огромный сценарий про Сергея Михайловича Эйзенштейна. Я думаю, что следующий будет, если всё сложится хорошо после медицинской истории, история про Эйзенштейна. О том, как он снимал фильм "Иван Грозный" в эвакуации», — сообщил Алексей Герман-младший. Он раскрыл детали задуманной картины. «И про студию ЦОКС (Центральная объединённая киностудия), которая находилась в Алматы, куда эвакуировали "Мосфильм" и "Ленфильм". Про то, как они работали в эвакуации. Потому что там было довольно много светлых вещей, но было и много трагических. Там были эпидемии, люди умирали от голода. То есть целая серия перипетий», — отметил режиссер.

VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» стартует сегодня в Пскове и проводится при поддержке правительства Псковской области и министерства культуры Российской Федерации. Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.

Напомним, что в 2026 году в программе фестиваля – более ста кинокартин. Участниками и гостями станут режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие фильмы из РФ, Индии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Франции и Бельгии. Особое место в программе займут картины, снятые на Псковской земле.