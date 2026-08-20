 
Культура

Зоологические энциклопедии Брема представлены на выставке во Дворе Постникова в Пскове

0

Псковский музей-заповедник представил зоологические энциклопедии Альфреда Брема на выставке «Листая земли, страны и века», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

140 лет назад в свет вышел первый том знаменитой зоологической энциклопедии Brehms Tierleben (в русской версии – «Жизнь животных по А. Э. Брему»). Десятитомник получил в научных кругах самую высокую оценку. Именно это издание 1886 года с детальными иллюстрациями, которые можно рассматривать часами и которыми восторгался сам Чарльз Дарвин, сделало Брема знаменитым на весь мир.

Брем представлял читателю животных как людей, считая их умными или глупыми, волевыми или безвольными, сильными или слабыми, способными к состраданию или бездушными. 

 

Чтобы так тонко чувствовать природу, нужно было изъездить полмира. И Брем сделал это: первая же экспедиция в Африку в 1847 году растянулась на пять лет. Домой он вернулся с коллекцией чучел и собственным зверинцем, которые затем подарил Венскому зоопарку и университету.

«Умное животное рассчитывает, прежде чем действует... У животного высокие понятия об общих интересах других зверей, и оно жертвует собой ради блага других. Оно поддерживает больного, делится едой с голодным», – писал Брем в своей энциклопедии. 

Увидеть фолианты, перевернувшие представление о мире живой природы XIX века, можно во Дворе Постникова. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026