Зоологические энциклопедии Брема представлены на выставке во Дворе Постникова в Пскове

Псковский музей-заповедник представил зоологические энциклопедии Альфреда Брема на выставке «Листая земли, страны и века», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

140 лет назад в свет вышел первый том знаменитой зоологической энциклопедии Brehms Tierleben (в русской версии – «Жизнь животных по А. Э. Брему»). Десятитомник получил в научных кругах самую высокую оценку. Именно это издание 1886 года с детальными иллюстрациями, которые можно рассматривать часами и которыми восторгался сам Чарльз Дарвин, сделало Брема знаменитым на весь мир.

Брем представлял читателю животных как людей, считая их умными или глупыми, волевыми или безвольными, сильными или слабыми, способными к состраданию или бездушными.

Чтобы так тонко чувствовать природу, нужно было изъездить полмира. И Брем сделал это: первая же экспедиция в Африку в 1847 году растянулась на пять лет. Домой он вернулся с коллекцией чучел и собственным зверинцем, которые затем подарил Венскому зоопарку и университету.