Эволюция национального костюма сето показана на новой выставке в Изборске

Выставочный проект «Сето. Уникальные украшения и традиционная одежда» открылся в Изборске на улице Печорской, 37 сегодня, 27 августа. Экспозицию представили Государственный музей-заповедник «Изборск» и Российский этнографический музей в рамках Года единства народов России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В экспозиции представлены традиционная одежда и украшения народа сето из собраний двух музеев. Впервые на выставке можно увидеть костюмы сето из коллекции Российского этнографического музея, собранные более ста лет назад во время этнографических экспедиций в Печорском районе, а также предметы из собрания музея-заповедника «Изборск».

Директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская выступила с приветственным словом на открытии выставки. Она отметила, что подготовка к экспозиции продолжалась около года, а сама выставка стала уникальным совместным проектом двух музеев.

«Сегодня действительно праздник, потому что мы открываем выставку, к которой шли целый год. Для маленького Изборска большая ответственность работать с Российским этнографическим музеем Санкт-Петербурга. Эта выставка уникальна во всем — подобных проектов не было никогда. Коллекция, которую нам привез Российский этнографический музей, впервые за 125 лет приехала на нашу землю», — сказала Наталия Дубровская.

С приветственными словами также выступили министр культуры Псковской области Илианна Петрова, заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Виктор Остренко, руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Армен Мнацаканян, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева, начальник отдела «Музея-усадьбы народа сето» Хелью Маяк, член Президиума Ассоциации финно-угорских народов Анна Анхимова, а также представители Российского этнографического музея и специалисты в области искусства и этнографии.

По словам Наталии Дубровской, экспозиция была подготовлена научными сотрудниками Российского этнографического музея. На выставке представлены костюмы и серебряные украшения XVIII века, а также показана эволюция национального костюма сето.

«Мы впервые видим костюмы русских и сето XVIII века, серебряные украшения того времени, можем проследить эволюцию национального костюма сето. Нужно обязательно прийти на эту выставку и увидеть подлинные экспонаты. Здесь есть возможность увидеть настоящий костюм Псковской земли, Печорского района — тот, который носили русские и который носили сето», — добавила директор музея.

Основу выставки составляют комплексы традиционной одежды сето конца XVIII–XX веков. В костюме сочетаются старинные формы одежды, характерный колорит, орнаменты и серебряные украшения. На протяжении XIX–XX веков костюм постепенно менялся: особенно заметно это было в мужской одежде, тогда как женщины дольше сохраняли традиционные комплекты.

Значительная часть представленных предметов была собрана во время этнографических экспедиций в Печорском крае в начале XX века. Одежда и украшения, изготовленные в конце XVIII — начале XX века и вывезенные в Санкт-Петербург в 1902–1913 годах, спустя более ста лет вновь представлены на своей исторической родине.

Сето — один из малочисленных коренных финноязычных народов Северо-Запада России, исторически проживающий на территории Печорского района. Народ сето сохранил свой уклад, язык, традиционный костюм, фольклор и песенное наследие.

Экспозиция рассказывает о различиях в одежде мужчин и женщин, а также о костюмах, связанных с возрастом и семейным статусом. Отдельное место занимает свадебный наряд, который имел не только декоративное, но и обрядовое значение.

С экспозицией также связана история православной культуры сето. Центром традиционной религиозной жизни народа является Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Ежегодно 28 августа, в праздник Успения Богородицы, сето собираются в монастыре, приносят цветы, участвуют в праздничном богослужении и крестном ходе.

Этнографическую часть выставки дополняют живописные работы художницы Людмилы Давыдовой, посвященные Изборску и Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю. В экспозиции представлены ее цветочные натюрморты, связанные с тематикой праздника Успения Богородицы.

Выставка открылась в рамках Недели культуры народа сето, которая проходит в Псковской области в рамках Года единства народов России. В течение недели в регионе организуют мероприятия, посвященные истории, традициям и культурному наследию сето.